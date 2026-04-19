מרגישים זקנים? עברו 27 שנים מאז שלהקת הבנים המפורסמת פרצה

מהמקום הראשון במצעד הבריטי ועד לספר השיאים של גינס: השיר שפתח את המסלול המטאורי של ווסטלייף חוגג היום 27 שנים

התאריך הוא ה-19 באפריל, 1999 ולמרות החששות מ"באג אלפיים" תחנות הרדיו החלו להשמיע פסנתר עדין והרמוניות קוליות מושלמות. השיר היה "Swear It Again", והלהקה הייתה ווסטלייף (Westlife). השיר נכנס היישר למקום הראשון במצעד הבריטי, והיה יריית הפתיחה לרצף היסטורי של חמישה סינגלים שהגיעו לפסגה בזה אחר זה – הישג שרשם את שיין, מארק, ניקי, קיאן ובראיין בספר השיאים של גינס.

הטירוף שהגיע לישראל

ההיסטריה סביב הלהקה לא פסחה על המעריצים והמעריצות בישראל, שמילאו את הקירות בחדר בפוסטרים מ"ראש 1" ו"מעריב לנוער". בשיא פריחתן של להקות הבנים, ווסטלייף הגיעו לכאן פעמיים ברציפות – בשנת 2000 ובשנת 2001 – להופעות ענק שהקפיצו את מדד ההתרגשות בנתב"ג לשיאים חדשים.

מי שלא ישכח את הביקור הוא יאיר לפיד (עוד בגלגולו כמנחה הלייט-נייט הפופולרי), שאירח אותם באולפן לראיון וביצוע בלתי נשכח. עבור דור שלם של ישראלים, לראות את החמישייה מאירלנד יושבת על הספה המפורסמת בישראל ושרה בלייב, היה רגע טלוויזיוני שנחקק בזיכרון.

מ-Westside לאגדה חיה

מעטים זוכרים שהלהקה בכלל התחילה תחת השם "Westside", אך נאלצה לשנות אותו ברגע האחרון בגלל ענייני זכויות יוצרים. למרות פרישתו של בראיין מקפדן ב-2004 והפסקות פעילות לאורך השנים, ווסטלייף הוכיחו שהם כאן כדי להישאר. גם היום, כמעט שלושה עשורים אחרי, הם ממשיכים למלא אצטדיונים ברחבי העולם ולהוכיח שהרמוניה טובה לעולם לא יוצאת מהאופנה.