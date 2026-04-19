ישר לחשבון: ביטוח לאומי בהודעה משמחת לציבור

המוסד לביטוח לאומי הודיע על הקדמת מועדי התשלום עבור שורה ארוכה של קצבאות בחודש הנוכחי. ההחלטה התקבלה במטרה להקל על הזכאים ולאפשר להם להיערך מבחינה כלכלית לקראת חג הנביא שועייב המצוין בקרב העדה הדרוזית.

לפי הודעת הביטוח הלאומי, הקצבאות יופקדו בחשבונות הבנק של הזכאים כבר ביום חמישי הקרוב (23.4), במקום במועד המקורי המתוכנן ל-28 בחודש. במוסד מציינים כי כמדיניות, הם פועלים להקדמת תשלומים סביב מועדי חגים של כלל העדות והדתות בישראל, כדי להבטיח שלמשפחות יהיו המשאבים הנדרשים לחג.

הקדמת התשלום רלוונטית למגוון רחב של קצבאות ארוכות טווח וקצבאות קיום, ביניהן:

אזרח ותיק ושאירים

נכות כללית וניידות

סיעוד

נפגעי עבודה

מזונות

אסירי ציון

הקדמת התשלומים תאפשר למאות אלפי זכאים ליהנות מהכספים מספר ימים לפני המועד הרגיל, דבר שעשוי לסייע רבות בניהול התקציב המשפחתי לקראת סוף החודש ומועדי החגים. כאמור, הזיכוי יופיע בחשבונות הבנק כבר ביום חמישי הקרוב.