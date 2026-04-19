גיא פלג התפוצץ בשידור: "אפס, עילג, עלוב"

כתב המשפט של חדשות 12, גיא פלג, פתח את תוכניתו ברדיו 103fm במונולוג נוקב: "זה סרט אימה. פעם זה היה פותח מהדורות"

העיתונאי גיא פלג פתח היום (ראשון) את תוכניתו ברדיו 103fm במתקפה חזיתית וחסרת תקדים נגד פעיל הימין מרדכי דוד. הרקע לדברים הוא תיעוד מאמש (שבת), שבו נראה דוד כשהוא מנסה לחסום ולהפריע לסגן הרמטכ"ל לשעבר, יאיר גולן, בתום עצרת המחאה.

"אגיד לכם בכנות, יש רגעים שנופל עליי דכדוך על מה שנעשה למדינה שלי ולעם שלי", פתח פלג את דבריו בנימה אישית. הוא הזכיר למאזינים את עברו הצבאי המפואר של גולן, פציעותיו בקרב וגבורתו ב-7 באוקטובר, כאשר קפץ באופן עצמאי לחלץ אזרחים תחת אש. "שמירה על הביטחון הייתה שליחותו ותפקיד חייו, ועודנה כזו כשהוא מבקש לחלץ את המדינה מהסכנה שתחת שלטון הנאשם".

"עילג, עלוב ועבריין צעצוע"

פלג לא חסך במילים קשות כלפי מרדכי דוד, ותקף את אישיותו ואת פועלו בצורה ישירה. "נטפל אליו העלוב הזה, מרדכי דוד, סמל לכל מה שרע במקום הזה", אמר פלג. "עילג, עלוב, לא שירת בצבא, עבריין צעצוע ופופוליסט – הוא שהעז לקרוא לעברו של יאיר גולן הגיבור קריאות מבזות".

לדברי פלג, המקרה משקף מציאות של "עולם הפוך", שבו הערכים הבסיסיים של החברה הישראלית השתבשו. הוא ציין כי בעבר אירוע כזה היה מזעזע את המדינה וזוכה לגינויים מקיר לקיר, אך כיום המצב שונה בתכלית.

"האפס הזה זוכה לחיבוק בלשכות החשובות"

עיקר זעמו של פלג הופנה כלפי הלגיטימציה, שלטענתו, מקבלים פעילים מסוגו של דוד בקרב מקבלי ההחלטות. "היום האפס הזה זוכה לחיבוק, הוא אורח כבוד בלשכות הכי חשובות בישראל", תקף העיתונאי בשידור.

את המונולוג סיים פלג בתיאור קודר של המציאות הפוליטית והחברתית בישראל: "רבותיי, זה סרט אימה, לא פחות. איך הגענו למקום שבו האלימים והנבערים הם אלה שמחובקים בידי השלטון? מתי הרוח הרעה הזו תיעקר מחיינו?".