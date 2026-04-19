יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על אודיה

"יום הולדת 25 לנסיכת הפופ האמוני: עשרה דברים שכדאי לדעת על הצעירה ששינתה את פני המוזיקה הישראלית בשנים האחרונות

משירי האמונה ועד לשבירת שיאי הסטרימינג: כך הפכה אודיה אזולאי לקול המזוהה ביותר של דור ה-Z בישראל.

1. השם שמאחורי הקול

היא נולדה ב-19 באפריל 2001 בבת ים בשם אודיה אזולאי. למרות שהיום כולם מכירים אותה פשוט כ"אודיה", בתחילת הדרך היא עוד השתמשה בשם המשפחה שלה.

2. הפריצה הגדולה

השיר ששינה את חייה היה "אור", שיצא בשנת 2020. השיר הפך ללהיט ענק בתקופת הקורונה, צבר מיליוני צפיות ביוטיוב והפך להמנון של תקווה בתקופה מורכבת.

3. הזיקה לדת

אודיה ידועה בחיבור העמוק שלה ליהדות. היא שומרת שבת, מקפידה על לבוש צנוע בהופעות (מה שהפך לסימן ההיכר האופנתי שלה) ומרבה לשלב טקסטים מהמקורות וביטויי אמונה בשיריה.

4. כותבת ומלחינה

בניגוד לזמרים רבים שמקבלים חומרים מוכנים, אודיה מעורבת מאוד ביצירה. היא כותבת ומלחינה את רוב שיריה, מה שמעניק להם את הטון האישי והחשוף שכל כך מאפיין אותה.

5. מלכת הסטרימינג

היא מחזיקה בשיאים מרשימים בשירותי המוזיקה: בשנת 2022 היא הוכתרה כזמרת המושמעת ביותר בישראל בספוטיפיי ובאפל מיוזיק, תואר ששמור בדרך כלל לזמרים ותיקים בהרבה.

6. קיסריה בגיל צעיר

אודיה היא אחת הזמרות הצעירות ביותר בהיסטוריה של המוזיקה הישראלית שפתחה קופות באמפי קיסריה ומילאה אותו פעם אחר פעם, הישג שסימן אותה סופית כ"מיינסטרים" ישראלי.

7. שיתופי פעולה מובילים

היא לא מפחדת משילובים מעניינים. לאורך השנים שיתפה פעולה עם שמות כמו אושר כהן, נועה קירל ועדן בן זקן. הדואטים שלה תמיד מגיעים לצמרת המצעדים.

8. הקשר עם הקהל

אודיה ידועה בכינוי "המעריצים שלי הם המשפחה שלי". היא מנהלת קשר הדוק מאוד עם העוקבים ברשתות החברתיות, ולעיתים קרובות משתפת אותם בתהליכי הכתיבה ובלבטים אישיים.

9. פרסי מוזיקה

בשנת 2022 זכתה בפרס "תגלית השנה" של אקו"ם, פרס יוקרתי שאישר את העובדה שהיא כאן כדי להישאר ולא מדובר בטרנד חולף.

10. לא רק זמרת

מעבר למוזיקה, אודיה הפכה לאייקון אופנה עבור נערות רבות, כשהיא מוכיחה שסטייל וצניעות יכולים ללכת יד ביד על הבמות הכי גדולות בארץ.