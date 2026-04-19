סמוטריץ': "להיערך באופן מיידי לכיבוש מלא של רצועת עזה"

שר האוצר סמוטריץ' קרא היום (ראשון) בטקס החנוכה המחודשת של היישוב שא-נור שפונה במסגרת תכנית ההתנתקות, לראש הממשלה לחזור גם להתיישבות ברצועת עזה: "במקום למסור שטח לאויב- לקחת שטח מהאויב! למלחמה חייבת להיות רגל מדינית מסיימת".

דבריו המלאים: "מבקרים אותנו משמאל על היעדר רגל מדינית מסיימת, המבקרים האלה מתכוונים לרגל המדינית שאליה הם התרגלו- של כניעה ותבוסה שמוחקת את ההישגים הצבאיים.

"אנחנו לעומת זאת דורשים לקדם רגל מדינית של ניצחון שמקבעת את ההישגים הצבאיים ומרחיבה את גבולות המדינה כגבולות ברי הגנה בכל הגזרות ומבצרת את ביטחון ישראל. במקום למסור שטח לאויב- לקחת שטח מהאויב!".

"למלחמה חייבת להיות רגל מדינית מסיימת. על רקע הסירוב של חמאס לאולטימטום של הנשיא טראמפ לפירוק מנשקו ולפירוז רצועת עזה אני קורא לראש הממשלה להורות לצה"ל להיערך באופן מיידי לכיבוש מלא של רצועת עזה ומחנות המרכז, לביסוס שליטה ישראלית בכל שטח הרצועה ולהקמת התיישבות ישראלית בה".

"בלי התיישבות לא יהיה בטחון. כבר מאה שנה במקום בו עוברת המחרשה שם עוברים הגבול והביטחון. מלחמת התקומה חייבת להסתיים בהרחבת גבולותיה של מדינת ישראל".