מחריד: סייעת הורשה ב-277 עבירות אלימות כלפי פעוטות

בית המשפט המחוזי מרכז בלוד הרשיע היום (ראשון) את רואן עבד אל חי, שעבדה כסייעת בקבוצת התינוקייה ב"גן של סיגל" בהוד השרון, בביצוע 277 עבירות אלימות כלפי שמונה פעוטות בני שמונה חודשים עד שנה וחצי.





לפי האישום בו הורשעה, הפעוטות היו באחריותה וטיפולה בין החודשים מאי-יולי 2023. הסייעת הורשעה ב-9 עבירות של התעללות בקטין חסר ישע על-ידי אחראי, 146 עבירות של תקיפת חסר ישע על-ידי אחראי הגורמת חבלה של ממש, ו-122 עבירות של תקיפה בנסיבות מחמירות.