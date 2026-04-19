מחריד: סייעת הורשה ב-277 עבירות אלימות כלפי פעוטות

לפי האישום בו הורשעה, הפעוטות היו באחריותה וטיפולה בין החודשים מאי-יולי 2023. הסייעת הורשעה ב-9 עבירות של התעללות בקטין חסר ישע על-ידי אחראי, 146 עבירות של תקיפת חסר ישע על-ידי אחראי הגורמת חבלה של ממש, ו-122 עבירות של תקיפה בנסיבות מחמירות.
בהכרעת הדין ציינה השופטת מיכל ברק נבו את האלימות והאכזריות שננקטה כלפי חלק מהפעוטות בחלק מהאישומים, והתייחס לחומרה הרבה שבפגיעה בחסרי ישע, תינוקות רכים בשנים, שטרם למדו לדבר, חלקם טרם למדו ללכת, וזאת מידי מי שהייתה מופקדת על שלומם והטיפול בהם. בהתייחס לעבירת ההתעללות בכל אחד מהפעוטות, עמדו לנגד בית המשפט עדויות ההורים בדבר נזקים, וגם ניסיון החיים לגבי נזק שנגרם לפעוט שתוקפים אותו באופן הנראה בסרטון.
בהכרעת הדין ציינה השופטת מיכל ברק נבו את האלימות והאכזריות שננקטה כלפי חלק מהפעוטות בחלק מהאישומים, והתייחס לחומרה הרבה שבפגיעה בחסרי ישע, תינוקות רכים בשנים, שטרם למדו לדבר, חלקם טרם למדו ללכת, וזאת מידי מי שהייתה מופקדת על שלומם והטיפול בהם.
בהתייחס לעבירת ההתעללות בכל אחד מהפעוטות, עמדו לנגד בית המשפט עדויות ההורים בדבר נזקים, וגם ניסיון החיים לגבי נזק שנגרם לפעוט שתוקפים אותו באופן הנראה בסרטון.
