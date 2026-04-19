בפעם השלישית: חאבייר מיליי פתח את ביקורו בישראל בכותל

מיד עם נחיתתו בישראל, הגיע חוויאר מיליי לרחבת הכותל המערבי הפעם השלישית שבה הוא בוחר לפתוח את ביקוריו הממלכתיים במקום הקדוש. מלווה בבכירי ממשלו, קרא הנשיא תהילים, התפלל להצלחת הידידות בין העמים

נשיא ארגנטינה, חאבייר מיליי, נחת הבוקר (ראשון) בישראל לביקורו הממלכתי השלישי מאז נכנס לתפקידו. בדומה למסורת שאימץ לעצמו בביקוריו הקודמים, בחר מיליי שלא להתחיל את מסעו בלשכות הפוליטיות, אלא נסע ישירות מנמל התעופה לליבו הרוחני של העם היהודי – רחבת הכותל המערבי בירושלים.

עם הגעתו לאתר הקדוש, שיתף הנשיא מיליי בתפיסת עולמו הנשענת עמוקות על אמונה וחיבור ליהדות: "חזוני למדינה מבוסס על ערכי המוסר והאמונה, על צדק ועל המורשת היהודית", אמר.





נשיא ארגנטינה חוויאר מיליי בפתיחת ביקורו בישראל צילום: קרדיט צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי

נשיא ארגנטינה חוויאר מיליי בפתיחת ביקורו בישראל צילום: קרדיט צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי

אל הנשיא נלוותה פמליה של בכירי הממשל הארגנטינאי, בהם שר החוץ חרארדו ורטהיין, מזכירת הנשיאות קרינה מיליי, ושגריר ארגנטינה בישראל, הרב שמעון אקסל ואחניש ורעייתו.

את פני המשלחת הנשיאותית קיבלו רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים, הרה"ג שמואל רבינוביץ, יחד עם מנכ"ל הקרן למורשת הכותל המערבי, מרדכי (סולי) אליאב. השניים בירכו את מיליי על עמידתו האיתנה והבלתי מתפשרת לצד מדינת ישראל והעם היהודי, והביעו הערכה עמוקה על הידידות והקשרים החמים שהוא מטפח מול ישראל בשנים האחרונות.





נשיא ארגנטינה חוויאר מיליי בפתיחת ביקורו בישראל צילום: קרדיט צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי

הביקור לווה בהתרגשות רבה מצידו של הנשיא, שהגדיר את הכותל כ"מקום החשוב ביותר עבורו". מיליי קרא פרקי תהילים יחד עם רב הכותל ונשא תפילה מיוחדת לשלום המדינות ולהעמקת הקשרים ביניהן.







נשיא ארגנטינה חוויאר מיליי בפתיחת ביקורו בישראל צילום: קרדיט צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי

בסיום הביקור נשא מיליי תפילה אישית וחרישית מול אבני הכותל, חתם בספר המבקרים הרשמי וקיבל מידי רב הכותל את ספרו "אבני דרך" בשפה האנגלית. בהתאם למנהגו, הנשיא צפוי לשוב ולפקוד את הכותל המערבי פעם נוספת רגע לפני סיום ביקורו בישראל, כדי לחתום בו את מסעו.