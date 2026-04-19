למרות התנגדות הפרקליטות: השופטים ביטלו את עדות נתניהו מחר

ראש הממשלה בנימין נתניהו מבקש לדחות את עדותו מחר, הפרקליטות מתנגדת לבקשה; כך הכריעו השופטים

ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש היום (ראשון) לבטל את עדותו מחר בבית המשפט, בשל אילוצים ביטחוניים מדיניים שתוכנם הועבר במעטפה סגורה לשופטים.

הפרקליטות מתנגדת לבקשה וממנה נמסר: "בהעדר צרכים ביטחוניים דחופים וקונקרטיים בלתי ניתנים להזזה, על הנאשם להתאים את הלו״ז למועדי העדות הקבועים בבית המשפט. למותר לציין, כי האינטרס הציבורי הברור והמובהק הוא בקידום המשפט בכלל ובסיום החקירה הנגדית בפרט".

למרות התנגדות הפרקליטות, השופטים מקבלים את הבקשה ועדותו של ראש הממשלה מחר - בוטלה. במקומו, תעיד מחר אשתו של עד המדינה שלמה פילבר.