יוסי דגן בירך בדמעות: "מציב גבול אלמנה"

המונים כרגע בשא-נור, בטקס העלייה לקרקע אחרי 21 שנות מאבק. בגזירת הסרט יחד עם שר הביטחון כץ, שר האוצר סמוטריץ', שר השיכון כץ, השרה סטרוק, השר אלקין וח"כים אמר ראש מועצת שומרון יוסי דגן אמר בדמעות: "שא-נור שלנו, שבנו אלייך - ועכשיו לתמיד!"

היסטוריה: המוני בני אדם מתקבצים ברגעים אלו בישוב שא-נור כדי ללוות את המשפחות הראשונות שעוברות להתגורר בישוב שנעקר ב"ההתנתקות" לפני 21 שנה ולקראת הטקס הלאומי המרגש שיציין את החזרה לישוב.

גזירת הסרט | צילום: רועי חדי

באירוע משתתפים שרים, חברי כנסת, אנשי חומש תחילה, ראשי ישיבת חומש, מגורשי חומש ושא-נור, רבנים, הנהגות הישובים בשומרון וכן ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, שנעקר בעצמו מהיישוב שא-נור בגירוש.

בין המשתתפים: הרב לבנון רב השומרון, שר הביטחון ישראל כ"ץ, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שרת ההתיישבות אורית סטרוק, שר התיירות, הבריאות, השיכון והרווחה חיים כ"ץ, השר במשרד האוצר זאב אלקין, יו"ר ועדת החוץ והביטחון ח"כ יולי אדלשטיין, חכ יריב לוין, חכ אריאל קלנר וח"כ אתי עטייה.

החזרה הרשמית ליישוב היא השיא של אחד המאבקים ההיסטורים והמשמעותיים שהיו אי פעם במדינת ישראל, כמעט 21 שנים לאחר הגירוש הצליחה מועצה אזורית שומרון, העומד בראשה יוסי דגן ואנשי חומש תחילה להביא לביטול חוק ההתנתקות וחזרה לשא-נור ויישובי צפון השומרון.

"מציב גבול אלמנה"

המועצה, אשר איבדה ארבעה מיישוביה במהלך הגירוש, הובילה יחד עם פעילים רבים את המאבק העיקש לביטול חוק בשומרון ומבטלים הלכה למעשה את פשע הגירוש הנורא מצפון השומרון. עבורי זוהי סגירת מעגל לאומית ואישית, הלב מתרחב לראות את הישוב שנעקרנו ממנו ביום הגירוש הנורא ב 2005, מתמלא לאט לאט בחיים, לא לרגע אלא באופן תמידי.

נשבענו שא-נור, לא עוד עקירות, לא עוד נסיגות, חזרנו לנצח. נצח ישראל לא ישקר, ונצח שא-נור לא ישקר. אנחנו כאן לתמיד. נהפוך את שא-נור לעיר ואת מרחבי צפון השומרון לאחד האיזורים הפורחים במדינת ישראל. "וְלֹא יִנָּתְשׁוּ עוֹד מֵעַל אַדְמָתָם".

יוסי דגן: "עשינו יחד מהפך"

דגן הוסיף: "אני מבקש להודות לאינספור השותפים שהביאו אותנו חזרה לכאן, אנשים שנלחמו לצדנו יום אחר יום, ללא ייאוש: לשר האוצר בצלאל סמוטריץ׳, לשר הביטחון ישראל כ״ץ, לאנשי חומש תחילה, למשפחות המגורשים מחומש ושא-נור, למשפחות גרעין השיבה".

" עשינו יחד מהפך. מעשה היסטורי שיהדהד לנצח בהיסטוריה הלאומית והעולמית ולא יישכח. הוכחנו שאפשר להחזיר את הגלגל אחורה, אפשר לתקן עוול גם אם נראה שהכל אבוד. עם ישראל לא ישכח לכם את הטובה הזו. זהו צעד ראשון ומשמעותי בדרך להחזרת החיים לכל מרחבי צפון השומרון, ובניית ההתיישבות בקומה זקופה ובגאווה לאומית. עם ישראל חי, ושא-נור חיה וקיימת!"

שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ׳, מוביל החלטת הקבינט להכשרת היישוב שא-נור, בירך: ״ביום המרגש הזה אנו זוכים לבצע תיקון היסטורי לגירוש הנפשע מצפון השומרון. אנחנו מבטלים את חרפת הגירוש, הורגים את רעיון המדינה הפלסטינית, ושבים ליישוב שא-נור. זה יום חג להתיישבות, ויום חג למדינת ישראל״.

״אני רוצה להודות לשר הביטחון ישראל כ״ץ על שיתוף הפעולה, לראש המועצה יוסי דגן ולחברי גרעין שא-נור הגיבורים ששמרו את הזיכרון ודרישת השיבה במשך עשרים שנה וזוכים לממש אותה ולחזור לביתם. כמו שאנחנו מוחקים את חרפת הגירוש בצפון השומרון, נמשיך לדרוש למחוק את חרפת הגירוש גם בעזה ולחזור להתיישב גם בה. ההתיישבות היא רצועת הביטחון של מדינת ישראל בכל רחבי הארץ״.