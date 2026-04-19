21 שנים אחרי הגירוש: 16 משפחות עברו להתגורר בשא-נור

21 שנים לאחר שפונו מבתיהם במסגרת חוק ההתנתקות, הבוקר (ראשון) נרשם ציון דרך משמעותי בצפון השומרון כאשר היישוב שא-נור עלה לקרקע באופן רשמי. משאיות עמוסות בציוד ובמכשירי חשמל עשו את דרכן ליישוב, ו-16 משפחות חברות הגרעין נכנסו להתגורר באופן קבוע במבני קראוונים שהוצבו במקום. בקיץ הקרוב צפויות להצטרף אליהן משפחות נוספות.

העלייה המחודשת לקרקע מתבצעת לקראת "טקס החזרה הלאומי לשא-נור" שצפוי להתקיים היום, בו ייקחו חלק שרים וחברי כנסת שיבואו לציין את חידוש ההתיישבות במקום.

עבור ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, מדובר בסגירת מעגל אישית ולאומית כאחד. דגן, שפונה בעצמו משא-נור לפני למעלה משני עשורים, הגיע הבוקר יחד עם אשתו אוריה וילדיהם לפרוק את הציוד בביתם החדש-ישן.





"זה רגע גדול לכל אדם ציוני שאוהב את הארץ הזו, אבל בוודאי לנו, שחלמנו את הרגע הזה ושנלחמנו שעה-שעה נגד האיוולת הנוראית והמרושעת של פשע הגירוש", אמר דגן בהתרגשות. "התיקון הזה הוא תיקון מוסרי לא רק עבורנו אלא עבור מדינת ישראל. כשעושים טעות מתקנים, וכך אכן אנחנו זוכים לראות היום".

דגן הוסיף וסיפר על התחושות ביישוב הבוקר: "הלב מתרחב לראות את המשאיות עושות את המסע בכיוון ההפוך ממנו עשו את המסע ערב הגירוש. לראות את הילדים חוזרים לרוץ בשבילים ואת החיים שחוזרים מחדש. לא הגענו לכאן כאורחים, חזרנו הביתה כדי להישאר לנצח ואנחנו בונים כאן יישוב פורח שיאיר את כל האזור. זהו צעד ראשון ומשמעותי בדרך להחזרת החיים לכל מרחבי צפון השומרון".

גם בקרב יתר המשפחות ההתרגשות הייתה בשיאה. חנה ומאיר גולדמינץ, שעברו היום להתגורר ביישוב, שיתפו בתחושותיהם: "הלב בוער משמחה. אחרי 21 שנה של ציפייה מתגשם חלום. 21 שנה חלמנו, ציפינו, קיווינו ועבדנו על זה, והנה הגיע הרגע הגדול. כעת אנו בפתחו של שלב נוסף – להמשיך את הדרך והמאמץ, ובעזרת השם חבל ארץ נוסף יהיה יהודי".

יצחק צוקרמן, חבר נוסף בגרעין שא-נור המתחדש שעבר היום עם משפחתו, הצביע על התמיכה הציבורית המהלכת: "אין מילים לתאר את ההתרגשות והנכונות של המשפחות היקרות. הסיפור פה הוא החיבוק הגדול שאנחנו מקבלים מעם ישראל בחודש האחרון, והכוח העצום שזה נותן לנו. ההבנה שעם ישראל חוזר, ולא רק אנחנו כקבוצה של יחידים שבחרו להתיישב באיזו נקודה".