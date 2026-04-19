טלי גוטליב: "ליבי עם שופטי העליון"

חברת כנסת טלי גוטליב התייחסה היום (ראשון) למכתב התשובה ששלחו שופטי בג"ץ לשר המשפטים יריב לוין, על הרפורמה החדשה שהוא תכנן במערכת המשפט.

נזכיר כי במכתבם כתבו הנשיא יצחק עמית, המשנה לנשיא נעם סולברג והשופטת דפנה ברק-ארז, כי הוא מתעלם באופן בוטה מהמחסור האקוטי בשופטים, התקנים עליהם הצהרת שלשום ב "רפורמה" מנותקים לחלוטין מצרכי המערכת והשטח ונראה שנובעים משיקולים זרים, ועשית שימוש לרעה בסמכותך.

עוד הם כתבו לו כי הם "שמחים שזיהית - הגם באיחור ניכר - את הקשיים שמתעוררים נוכח הסירוב לכנס את הוועדה לבחירת שופטים".

חברת הכנסת טלי גוטליב התייחסה לדברים וכתבה: "ליבי עם שופטי העליון עמית סולברג וברק ארז. אני תקועה להם כמו עצם בגרון. יודעת את החוק לפחות כמוהם (זה לא כזה מסובך שלא תיטעו..)

כתבו מכתב לשר המשפטים שיש לו רק קול אחד בוועדה למינוי שופטים אך אין לו סמכות למנוע כינוס הוועדה. ובכן, סעיף 7א' לחוק בתי המשפט קובע כי השר הוא שמחליט על כינוס הוועדה. שמחתי להזכיר. או במילים שהשופטים יתחברו יותר - סליחה שאני קיימת".

נזכיר כי סגן ראש הממשלה ושר המשפטים, יריב לוין, הודיע בשבוע שעבר על רפורמה מבנית ומקיפה במערכת בתי המשפט.

המהלך, שנועד להביא לשיפור דרמטי בשירות לציבור, מתמקד בשלושה תחומים מרכזיים הסובלים מעומס כרוני: תעבורה, ענייני משפחה ובתי משפט לנוער.

נוכח הנתונים הקשים של העלייה במספר ההרוגים בתאונות הדרכים, ובהמלצת הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, החליט השר להגדיל את מספר שופטי התעבורה ב-24%. המטרה היא לקצר משמעותית את זמן הדיון בתיקי תאונות קשות, אשר כיום מתארכים על פני שנים, ולתת מענה מהיר ומרתיע למפירי החוק.

בתחום ענייני המשפחה, יתווספו כ-15% לתקני השופטים. המהלך מגיע לאחר שבשנה האחרונה נשמעו קולות חריגים של שופטים בתחום שתיארו עומס בלתי נסבל הפוגע ביכולתם לנהל הליכים רגישים אלה.

בבתי המשפט לנוער, הרפורמה משמעותית עוד יותר עם תוספת של 26% לתקנים. השר לוין ציין כי מגפת הקורונה ו"מלחמת התקומה" יצרו מצוקות קשות בקרב בני נוער, מה שהוביל לעלייה באלימות ובעבריינות.




















