עו"ד דוד פטר: "ייתכן שבקרוב יקרה פיצוץ בבג"ץ"

עו"ד דוד פטר, בא כוחו של השר בן גביר, שעורר סערה בשבוע האחרון לאחר הייצוג בבג"ץ נגד העתירות שקראו לפיטורי השר, התראיין היו (ראשון) ברדיו 'גלי ישראל'.

בדבריו הוא אמר: "אפשר להגיד שבאתי טעון, מאחר ומבצעים כאן 'מבצע עריפה פוליטית' לקואליציה. ברגע שבית המשפט גולש לזירה הפוליטית, הדיון כבר לא ברמה המשפטית, אלא ברמת פרלמנט שכונתי - והקול שלך לא שווה יותר מכל אזרח אחר. אני חושב שהאירוע הזה, תיק איתמר בן גביר, הוא קו פרשת המים. המודעות הציבורית היום במקום אחר לגמרי, וזה רק ילך ויגבר"

עוד הוא הוסיף: "בדרך שבה בית המשפט צועד, ברור שיגיע רגע הפיצוץ. על התזמון הנכון - לא כאן המקום לדון. ייתכן שזה יקרה בקרוב מאוד. אבל דבר אחד ברור: אף אחד לא יפגע בסמכויותיו של השר בן גביר".