ממשיכים לשבור שיאים: 10.244 מיליון ישראלים

יותר ילדים יותר שמחים

יותר ילדים יותר שמחים

יותר אזרחים. יותר ילדים. יותר מאושרים. ערב יום העצמאות ה-78, מדינת ישראל ממשיכה לשבור שיאים דמוגרפיים וכלכליים

על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה המתפרסמים היום (ראשון), אוכלוסיית ישראל מונה כיום 10.244 מיליון נפשות. מדובר בגידול מרשים של פי 12.5 מאז קום המדינה, אז מנתה האוכלוסייה 806 אלף איש בלבד.

הפנים של ישראל: 12% דתיים, 81% צברים פילוח האוכלוסייה היהודית והאחרת, המהווה 76% מכלל התושבים (7.790 מיליון איש), מגלה כי החברה הישראלית ממשיכה לשמור על זיקה למסורת. 12% מהיהודים מגדירים את עצמם דתיים, 11.5% חרדים, 33.5% מסורתיים-דתיים ו-43% מגדירים עצמם חילונים. נתון מרגש נוסף עבור הציבור הישראלי הוא שרוב מוחלט של היהודים בישראל, כ-81%, הם "צברים" שנולדו בארץ.

במהלך השנה החולפת גדלה האוכלוסייה ב-146 אלף איש (גידול של 1.4%). הצמיחה נבעה מלידתם של כ-177 אלף תינוקות ומהגעתם של כ-21 אלף עולים חדשים. מאז קום המדינה עלו לישראל יותר מ-3.5 מיליון עולים, כאשר כמעט מחציתם (47.8%) הגיעו החל משנת 1990. כיום, ישראל היא ביתם של כ-45% מכלל יהודי העולם.

91% מהישראלים מרוצים מהחיים

מקום שמיני במדד האושר העולמי למרות האתגרים, הישראלים מעידים על שביעות רצון גבוהה מחייהם. 91% מהישראלים מצהירים כי הם מרוצים או מרוצים מאוד מהחיים, נתון שהציב את ישראל בשנת 2026 במקום השמיני במדד האושר העולמי של האו"ם. בנוסף, 96% מהתושבים מרוצים מהקשר עם בני משפחתם, ו-83% מעריכים את מצבם הבריאותי כטוב או טוב מאוד.

בתחום הכלכלי, 66% מהישראלים מרוצים ממצבם הכלכלי, כאשר השכר הממוצע למשרת שכיר עומד בשנת 2025 על 13,919 ש"ח. עם זאת, נרשמה ירידה קלה בשיעור הבעלות על דירות: בעוד שבשנת 2012 ל-70% ממשקי הבית הייתה דירה בבעלותם, בשנת 2023 הנתון עמד על 63%. מנגד, רמת המינוע ממשיכה לעלות, ול-71.9% ממשקי הבית יש לפחות מכונית אחת.

27% מהאזרחים פחות מגיל 14

לפי התחזיות בעוד 22 שנה - בשנת המאה למדינה יתגוררו בישראל 15 מיליון תושבים. ישראל נחשבת למדינה צעירה מאוד בהשוואה לעולם המערבי: כ-27% מהאוכלוסייה הם ילדים בגילאי 0–14. תוחלת החיים עלתה בכמעט 20 שנה מאז קום המדינה, והיא עומדת כיום על 81.1 שנים לגברים ו-85.5 שנים לנשים (נתונים הכוללים את הרוגי המלחמה).

התחזיות לעתיד צופות המשך צמיחה מואץ: בשנת העצמאות ה-100 של ישראל, האוכלוסייה צפויה להגיע ל-15.2 מיליון נפשות, ולקראת שנת 2065 היא צפויה להכפיל את עצמה ולהגיע ל-20 מיליון תושבים.