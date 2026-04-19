3 שנים לפטירתו: עשרה דברים שלא ידעתם על יהונתן גפן

שלוש שנים לפטירתו של יהונתן גפן: היוצר שכתב את שירי הילדות הכי אהובים - ולא הפסיק לטלטל את החברה הישראלית. 10 רגעים ותחנות שמספרים את הסיפור המלא

שלוש שנים עברו מאז מותו של יהונתן גפן - והוא הותיר אחריו עולם שלם של מילים, שירים וסיפורים. מהכבש השישה עשר ועד הטורים החדים, מהשירים לילדים ועד הביקורת הנוקבת על החברה - חזרנו לעשרה דברים שמספרים את הסיפור של אחד הקולות הכי ייחודיים בתרבות הישראלית.

1. נולד בלב ההתיישבות העובדת

גפן נולד וגדל במושב נהלל - מקום שעיצב לא מעט מהכתיבה שלו ומהמבט הביקורתי על המיתוס הישראלי.

2. לוחם וקצין בצה"ל

לפני שהפך לאיש מילים - הוא היה לוחם בצנחנים, ואף שירת כקצין ולחם במלחמת ששת הימים וביום הכיפורים.

3. המלחמה שהשפיעה עליו לכל החיים

מלחמת יום הכיפורים לא עזבה אותו - הסיוטים והחוויות הקשות מהקרבות ליוו אותו שנים והשפיעו גם על הכתיבה שלו.

4. האיש מאחורי "הכבש השישה עשר"

אחת היצירות הכי אהובות בישראל התחילה בכלל כספר, ורק אחר כך הפכה לאלבום אייקוני ששינה את עולם שירי הילדים.

5. כתב גם לילדים - וגם למבוגרים

גפן נע בין עולמות: מצד אחד שירי ילדים עדינים ומרגשים, ומצד שני טקסטים למבוגרים עם ביקורת חברתית ופוליטית חדה.

6. שיתופי פעולה עם הגדולים ביותר

הוא כתב שירים לאמנים כמו אריק איינשטיין, יהודה פוליקר, רמי קלינשטיין ודויד ברוזה - והפך לחלק בלתי נפרד מהפסקול הישראלי.

יהונתן גפן בהופעה. צילום: יהודית גרעין-כל

7. גם עיתונאי עם עט מושחז

במשך יותר מ-40 שנה כתב טור קבוע, שבו לא פחד להביע דעות - גם כשהן עוררו סערות.

8. משפחה של יוצרים

גפן היה אביהם של אביב גפן, שירה גפן ונטשה רות גפן - שלושה יוצרים שהמשיכו את הקו האמנותי בדרכם.

9. הדעות שעוררו סערה

לאורך השנים הביע עמדות פוליטיות ברורות, בעיקר מהצד השמאלי של המפה, ויצא לא פעם נגד מלחמות, מיליטריזם והתיישבות בשטחים. הדברים שלו עוררו לא מעט סערות, ביקורת קשה, מחאות ואפילו איומים.

שבוע לפטירתו של יהונתן גפן: אביב בנו באמירת קדיש צילום: (צילום: שיר תורם/ פלאש 90)

10. הסוף הגיע בביתו

ב-19 באפריל 2023 נפטר בביתו בגיל 76, לאחר שלקה באירוע לבבי על רקע מחלת טרשת העורקים. מותו הגיע במפתיע יחסית, והוא הותיר אחריו מורשת תרבותית עצומה שנשארת חיה עד היום.