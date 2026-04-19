'על האש' ביום העצמאות - רשימת הפארקים המומלצים למנגל

יום העצמאות 2026 כבר עוד רגע פה, ריכזנו לכם רשימה של פארקים מומלצים ל'על האש' | מהדרום ועד הצפון

לקראת יום העצמאות שיבוא עלינו לטובה ביום רביעי הקרוב, יצרנו לכם רשימה של הפארקים הכי טובים לעשות בהם 'על האש'.

מרכז

גני יהושע

בלב תל-אביב נמצאים גני יהושע, שנחשבים לפארק מספר אחת בארץ ביום העצמאות! מרבדי דשא, חורשות, עצים, ונחל ממלאים 3,800 דונם של טבע עירוני בו אפשר לעשות פיקניק ולנפנף. אליהם מצטרפים מגוון מתקני בילוי ופעילויות לקטנים ולגדולים: שבילי אופניים, שייט באגם, סינמקס 360, כדור פורח, פארק חבלים ואקסטרים ועוד.

יער קולה

יער קולה המוכר גם בשם יער הכ”ח, נמצא בין ראש העין לבן שמן. מלבד דשא ירוק והרבה עצים, תמצאו ביער המשתרע על שטח של כ-3,000 דונם גם מסלולי הליכה, שיובילו אתכם לפיסות היסטוריה וארכאולוגיה וכמובן לא מעט פינות חמד לפיקניק.

ביער פזורים שולחנות פיקניק, שקק”ל הציבה, ואם אתם מחפשים שולחנות מונגשים, תמצאו אותם בחניון סיירת מטכ”ל, שביער, שם גם יש מעגל מדורה מונגש.

פארק יער שוהם

לא רחוק מהערים שוהם וראש העין, נמצא היער הקהילתי פארק יער שוהם, בו תמצאו חניוני פיקניק עם שולחנות, חלקם מונגשים ולא מעט פינות חמד לפרוס בהן מחצלת וליהנות מהטבע במיטבו וכמובן לאכול ארוחה טובה בטבע.

צפון

דרך נוף יער בית קשת

לאורך יער בית קשת ויער צ'רצ'יל עוברת דרך נוף שאורכה כ-19 ק"מ. קצה אחד של הדרך נמצא ליד מחנה שמשון, סמוך למחלף גולני. שתי כניסות נוספות לדרך ליד קיבוץ בית קשת ונוף הגליל. לאורך הדרך הציבה קק"ל כמה חניונים.

חניון האלון הגדול

חניון גדול ובו שולחנות פיקניק, חלקם נגישים, ליד עץ אלון התבור גדול ומפואר. מהחניון יוצא שביל הטרשונים– שביל טיול שעובר בין טרשי אבן מרשימים. איך להגיע: א. משער המחנה הצבאי שמשון, כ-2 ק"מ מערבית לצומת גולני. ב. מכביש הגישה לקיבוץ בית קשת. (waze: יער בית קשת).

יער לביא

יער לביא שוכן לצד מחלף גולני. ביער יש כמה חניונים, מתקני משחק לילדים, מים לשתייה ושולחנות פיקניק, בהם שולחנות נגישים. איך להגיע: לבאים מכיוון עפולה, ומצפון לכיוון טבריה נכנסים לתחנת הדלק "דלק" (מסעדת אל מוכתר) (waze: יער לביא).

מרחב ירושלים

יער ירושלים

ממוקם ממערב לעיר ומהווה "ריאה ירוקה" של תושבי הבירה. ביער לצד האורנים והחורש הטבעי עצי ארז, מגוון פרחים טרסות ישנות שרידי חקלאות עתיקה, מערות קבורה ואתרים היסטוריים. דרכי יער ראשיות חוצות את היער ולאורכן פינות חמד רבות, יציאה לשבילי טיול, חניוני נופש ומשחק.

פארק בריטניה

פארק בריטניה שוכן בלבה של שפלת יהודה. זהו חבל ארץ שכולו נופים מרהיבים של גבעות עטורות ביערות נטועים, בחורשים טבעיים ובאתרי עבר מרתקים. אין פלא שמרחבי הפארק, המשתרעים על פני כ-40,000 דונם, מושכים אליהם מטיילים ונופשים רבים המבקשים לבלות בחיק הטבע.

פארק עצמאות ארה"ב

פארק עצמאות ארצות הברית הוא מרחב פתוח של טבע ויערות, המשתרע על פני כ- 30,000 דונם בחלק הדרומי-מערבי של הרי ירושלים. קק"ל הכשירה בפארק חניוני פיקניק, מתקני נופש פעיל ומצפורים המשקיפים על נופי הרי ירושלים ונופי השפלה. שבילי טיול רבים מובילים את המטיילים אל מצפורים, מעיינות, חורשים טבעיים ואתרי המורשת שבפארק.

דרום

פארק אופקים

יער אופקים, המשתרע על פני כ- 500 דונם , ניטע בצדה המזרחי של העיר אופקים, כ-20 ק"מ מצפון-מערב לבאר שבע. יש כאן חניון גדול, המותאם גם לאנשים עם מוגבלות, מדשאה רחבת ידיים, מים לשתייה ושירותים. שתי דרכי נוף קצרות ומשולטות מובילות לאתרים העיקריים ביער ובראשם – מבצר פטיש.

פארק שרשרת נחל גחר

יער העולה מתוך מישורי הלס המעובדים של מערב הנגב. היער ניטע בשתי גדותיו של נחל גרר, מיובליו החשובים של נחל בשור. קטע זה של הנחל מחזיק מים רוב חודשי השנה ועל כן הוא נכס טבע חשוב לבעלי החיים שבסביבה. קק"ל סימנה ביער דרכי נוף ושבילי אופניים והכשירה בו חניוני נופש ובהם מים לשתייה ושולחנות נגישים. מצפון לנחל מתנשא האתר ההיסטורי תל הֲרוֹר, ומראשו נשקפת תצפית נאה על הסביבה, המוסיפה הנאה לחוויית הביקור במקום.

יער המלאכים

שחריה היער משתרע על פני 7,000 דונם, נמצא כארבעה ק”מ ממזרח לקרית גת. היער נקרא על שמה של מעברת שחריה, שנוסדה בשנת 1956 מעט ממערב למקום שהיער ניטע בו. חלק מיערות השפלה ובהם יער המלאכים ניטעו ביוזמת קרן קימת לישראל על ידי תושבי המעברה. קק"ל הציבה ביער חניוני נופש מצוידים בשולחנות פיקניק ובמתקני משחק לילדים והכשירה דרכי יער המובילות אליהם. חפירות ארכיאולוגיות חשפו ביער אתרי עתיקות. בחניון המרכזי הוצבו מתקני משחקים מותאמים לילדים עם מוגבלות ושירותים נגישים.

