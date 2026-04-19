כניסה כפולה והדחה כל יום: האח הגדול מנסה להציל את העונה

על רקע ביקורת גוברת ונתוני צפייה מאכזבים, בהפקת "האח הגדול" מקדמים מהלך חריג: הדחה כל פרק וכניסה שנייה כפולה. המהלך צפוי להחזיר את הבית ל-20 דיירים וליצור טלטלה בדינמיקה - בניסיון לעורר מחדש את עניין הצופים ולהרים את הרייטינג

כחודש וחצי בלבד לאחר פתיחת העונה עם 20 דיירים, ובהמשך לגל ביקורות חריף מצד הצופים, בהפקת "האח הגדול" מקדמים מהלך חריג במיוחד: הקדמת הכניסה השנייה - והכנסת כמות כפולה של דיירים מהרגיל. זאת על פי פרסום של ישראל בידור.

הקדמה חריגה וכניסה כפולה

בדרך כלל, הכניסה השנייה לבית מתבצעת רק לאחר זמן ממושך יותר, ובמהלכה נכנסים כ-5 דיירים חדשים. אלא שהפעם, על פי ההערכות, ההפקה צפויה להקדים את המהלך ולהכניס לא פחות מ-10 דיירים חדשים.

הצעד החריג מגיע על רקע טענות חוזרות מצד הצופים כי העונה הנוכחית "משעממת", "ממוצה" וחסרת עניין.

זוהר והודיה. צילום: מתוך הפרק של האח הגדול, רשת 13)

דילול הבית

במקביל, בימים הקרובים צפויות הדחות תכופות, כאשר בכל פרק יודח דייר נוסף. כך, מספר הדיירים בבית צפוי לרדת לכ-10 בלבד. מיד לאחר מכן, עם כניסת 10 הדיירים החדשים, יחזור הבית למצב של 20 דיירים -בדיוק כפי שהיה בתחילת העונה.

ניסיון ל"ריסט" של העונה

המהלך כולו נראה כניסיון מובהק לבצע מעין "ריסט" לעונה: מצב שבו הבית מתאפס, הדינמיקה משתנה, והמשחק נפתח מחדש - הפעם עם איזון בין דיירים ותיקים לחדשים.

כניסה מאסיבית של דיירים בשלב כזה צפויה לערער את הבריתות הקיימות, לשנות מוקדי כוח, וליצור מתחים חדשים בבית.

אור כהן צילום: מתוך האח הגדול, ערוץ 13

האם זה יספיק?

השאלה המרכזית היא האם המהלך יצליח לייצר עניין מחודש ולהחזיר את הצופים למסך. בעוד שבהפקה מקווים לרענון משמעותי, לא בטוח שהשינוי לבדו יספיק. ברקע לדברים עומדים גם נתוני הרייטינג, שלפי ההערכות נמצאים בירידה ומעידים על היחלשות בעניין הציבורי סביב העונה הנוכחית.

כך או כך, נראה כי "האח הגדול" עומדת בפני נקודת מבחן משמעותית - שתכריע האם מדובר במהלך שישנה את העונה, או בניסיון שלא יצליח לעצור את הירידה בעניין.