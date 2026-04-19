הרמטכ"ל לשעבר טוען: זה האיש שיוביל את המחנה בבחירות הקרובות

"הם לא עושים את עבודתם כבר שלוש וחצי שנים": בזמן שראשי האופוזיציה שקועים במאבקי אגו, הרמטכ"ל לשעבר מסמן את שני השמות הבולטים במרוץ מול נתניהו

לקראת הבחירות ההולכות וקרבות, הרמטכ"ל לשעבר, רא"ל במיל' דן חלוץ, מטיל פצצה פוליטית ומשרטט מחדש את מפת ההנהגה של מחנה המרכז-שמאל. בריאיון סוער ל-103fm, חלוץ לא חסך במילים קשות כלפי ראשי האופוזיציה הנוכחית, וחשף מי לדעתו יתפוס את המושכות בניסיון להחליף את השלטון.

"הדיון הוא בין איזנקוט לבנט"

חלוץ הבהיר כי ההנהגה חייבת לעבור ריענון משמעותי, וסימן שני שמות בולטים שיתמודדו על הנהגת הגוש מול בנימין נתניהו. "יש דבר אחד שמאפיין את מחנה הימין לעומת האחרים והוא התאחדות והליכה סביב המנהיג", הסביר חלוץ. "האופוזיציה שלנו צריכה לאחד רעיונות קודם כל. על פניו נראה שהדיון מי צריך לעמוד בראש הגוש הוא בין גדי איזנקוט לנפתלי בנט".

לדבריו, ההכרעה בין השניים צריכה להתקבל בצורה פרגמטית לחלוטין ולשים את האגו בצד: "מי שיהיה חזק יותר, על פי אמת המידה שתוסכם ביניהם – סקרים או כל דבר אחר".

"לפיד מחק את עצמו"

את חצי הביקורת החדים ביותר שמר חלוץ ליו"ר האופוזיציה הנוכחי, יאיר לפיד, ולתפקוד הכללי של חברי מפלגתו. "ראשי האופוזיציה לא עושים את עבודתם כבר שלוש וחצי שנים. לחכות לבחירות זה יפה מאוד, אבל כולנו מחכים לבחירות", זעם. "כל אחד חושב שהוא המלך ואין בלתו, יש שם המון אגו. כל אופוזיציה מתפקידה לאחד שורות, לומר 'היעד שלנו זה החלפת ממשלה', בכל מצב - בזמני שלום או מלחמה. הם לא עשו את הדבר הזה, הם רבים בינם לבין עצמם".

על יו"ר יש עתיד אמר באכזבה ניכרת: "יאיר לפיד מחק את עצמו. הוא היה ועדיין עם 24 מנדטים, אבל כשאתה שואל מה השפעתם ברחוב? זה לא מספיק".

השיעור מנתניהו

באופן מפתיע, הרמטכ"ל לשעבר בחר להביא כדוגמה לאופוזיציה לוחמת דווקא את התנהלותו של בנימין נתניהו בתקופת ממשלת השינוי: "אני לוקח דוגמה מראש אופוזיציה אחר, נתניהו. הוא עשה את המוות לממשלה אחרת. עם קצת יותר מנדטים הוא שיגע את ממשלת בנט-לפיד, אז אני מצפה לפחות למידה כזו של פעולה, להטריד ולהציק לממשלה המכהנת ולקרוא לממשלה כזו לא לגיטימית".

חלוץ חתם את דבריו באזהרה דחופה למחנה מתנגדי הממשלה, תוך שהוא עוקץ את הגישה המפוזרת שלהם לעומת המשמעת בגוש הימין. "אני לא אוהב את סוג השלטון שיש לנו, אבל מבחינה ארגונית בוודאי שיש שם יותר הבנה של המשחק הפוליטי. ממלכתיות זה דבר חשוב אבל התבטלות זה דבר מזיק. האופוזיציה שלנו קצת התבטלה בפני הממשלה המכהנת. יש בחירות בפתח עוד חמישה-שישה חודשים, אני קורא להם לקחת את עצמם ולהתארגן".