התפתחות נוספת בחקירת רצח אביתר אזרזר

היחידה המרכזית של משטרת מחוז תל אביב עצרה היום (ראשון) חשוד נוסף במעורבות ברצח של אביתר אזרזר.
בהודעה נמסר כי כזכור בתאריך 27/12/19 נמצאה גופת צעיר בן 18 בבור בשטח פתוח סמוך לצומת מורשה, לאחר שנעדר כשלושה שבועות. במסגרת חקירה המנוהלת בימ"ר ת"א, נעשו מגוון פעולות חקירה ומאמצים רבים, במטרה לפענח את התיק ולהגיע לחקר האמת.
לאחרונה חלה התפתחות בחקירה ולפני כשבוע נעצרו על ידי היחידה המרכזית של מחוז תל אביב שלושה חשודים, בשנות ה-30, תושבי בני בני ברק. כאמור, היום בבוקר נעצר חשוד נוסף, בשנות ה-20, תושב בני ברק. מחר יובא החשוד לבית משפט השלום בתל אביב לדיון בהארכת מעצרו.
