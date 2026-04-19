"חשש לפגיעה בחיי אדם": אזרח וחיילת מכרו מחסניות ותחמושת

פרקליטות המדינה הגישה היום (ראשון) לבית המשפט המחוזי, כתב אישום נגד אברהם דוד כבודי (27) מאופקים, לאחר שביחד עם חיילת בשירות סדיר מכר מחסניות ותחמושת.

מכתב האישום, שהוגש על ידי עו"ד רחל אלמקייס מפרקליטות מחוז דרום, עולה כי בתקופה הרלוונטית שירתה החיילת בשירות סדיר, ובמסגרת תפקידה הופקדו בידיה רובה ומספר מחסניות. במהלך חודש פברואר נטלה החיילת כ-20 מחסניות, מתוכן 16 שהיו שייכות לחיילות נוספות ששירתו עמה.

על פי הנטען, מספר ימים לאחר מכן, בשעות הערב, נסעו כבודי והחיילת לאזור סמוך לעיר רהט, שם מסרו את המחסניות לאחרים בתמורה ל-5,000 ₪, אשר חולקו ביניהם.

בבקשת המעצר עד תום ההליכים שהוגשה במקביל ציינה עו"ד אלמקייס: "החזקתם של כלי נשק באופן בלתי חוקי, בידי מי שאינם מורשים להחזיק כלי נשק, מסכנת את הציבור כולו, סיכון ממשי, בשל הסיכון שייעשה שימוש באותו נשק בין על ידי גורמים עברייניים ובין על ידי גורמים אחרים, תוך חשש לפגיעה בחיי אדם ועוברי אורח".

לכבודי יוחסו עבירות של קשירת קשר לפשע, נשיאה והובלת נשק וסחר בנשק. החקירה סביב פעילותה של החיילת, הועברה למצ"ח.



