"קשה יהיה לי לשחק אותה ממלכתי בטקסי יום הזיכרון"

משה פייגלין, בביקורת חסרת תקדים על ניהול המלחמה והדרג המדיני: "הפכת את ישראל לפרוקסי אמריקאי על מלא שרוקד לפי החליל של הדוד סם". "דם חייל שלא מתורגם לכיבוש וגירוש - הוא שפך דם מיותר"

יו"ר מפלגת "זהות", משה פייגלין, פרסם הבוקר (ראשון) פוסט חריף וטעון שבו תקף חזיתית את כל צמרת הנהגת המדינה והצבא, על רקע נפילת חיילים בקרבות בצפון ובדרום. פייגלין, שאינו חוסך בשבט ביקורתו, טוען כי המערכת הנוכחית מזלזלת בחיי הלוחמים ומנהלת קמפיינים תקשורתיים במקום להכריע את המלחמה.

"נסגור את דובר צה"ל"

פייגלין פתח את דבריו במתקפה נגד הודעות דובר צה"ל ותיאור המציאות בצפון. "לא מסוגל לשמוע יותר על חיילים שנהרגו בעוד סבב בצפון", כתב. "רוצה להקיא כשדובר צה"ל מספר לתושבי הצפון שעמדנו בכל המשימות, ושעכשיו הכל סבבה והאחריות עוברת לדרג המדיני". לשיטתו, יחידת הדובר הפכה לגוף העוסק בקמפיינים, והבטיח כי מפלגתו תפעל לסגור את היחידה ולהעביר את סמכויותיה למשרד הביטחון.

מתקפה על נתניהו: "פרוקסי אמריקאי"

הביקורת של פייגלין לא עצרה בצה"ל והופנתה ישירות לעבר ראש הממשלה בנימין נתניהו. הוא האשים את נתניהו בהסתרת כישלונות באמצעות נתונים ובכניעה מוחלטת לאינטרסים של ארה"ב. "אני רותח כשאני שומע את ראש הממשלה מסתיר שוב ושוב את גודל הכישלון תחת הררי נתונים", תקף. "הפכת את ישראל לפרוקסי אמריקאי על מלא שנכנס ויוצא לעזה וללבנון על פי החליל של הדוד סם – ושתקפוץ קרית שמונה".

פייגלין אף לעג לשבחים שמקבלת ההנהגה הישראלית מהממשל האמריקני: "מה הפלא שהאמריקנים מהללים אותנו – גם לנתניהו מגיע מהם מדליה, לא רק להרצי".

הנוסחה להכרעה: כיבוש, גירוש והתיישבות

בליבת דבריו הציג פייגלין את תפיסתו האסטרטגית, לפיה כל פעילות צבאית חייבת להסתיים בשינוי דמוגרפי וטריטוריאלי בשטח. "כל הקזת דם של חייל ישראלי בארצנו, שאינה מתורגמת מיד לירושת הארץ – כלומר לכיבוש, לגירוש ולהתיישבות – היא זלזול מוחלט בחיי חיילינו ושפך דם מיותר", קבע נחרצות.

הוא לא חסך בביקורת גם מהתקשורת הממסדית, וציין ספציפית את הדיווחים הצבאיים של כרמלה מנשה: "כשאני שומע את קולה הצרוד שמסבירה כי צה"ל בודק אם המטען הופעל בשיטה כזו או אחרת, אני פשוט לא מסוגל יותר – לכו לעזאזל".

"קשה לשחק אותה ממלכתי"

לקראת ימי הזיכרון המתקרבים, פייגלין מודה כי התחושות הקשות מקשות עליו לקחת חלק בטקסים הרשמיים. "קשה יהיה לי לשחק אותה ממלכתי בטקסי יום הזיכרון. קשה מאוד", סיכם את דבריו הטעונים, המבטאים תסכול עמוק מהפער שבין הקרבת הלוחמים לבין התוצאה המדינית והצבאית בשטח.