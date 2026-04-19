בלב לבנון: האיום המטריד אליו נערכים בצה"ל

שני לוחמי צהל נהרגו ביממה האחרונה כתוצאה מהפעלת מטענים בציר שבו הם פעלו. האירוע הראשון היה באזור הגזרה המערבית והשני בגזרה המזרחית, כשבשני המקרים דפוס הפעולה היה דומה - מטענים שהוטמנו מבעוד מועד סביב לצירים שבהם פועלים הכוחות, והפעלתם כאשר הכוחות מגיעים למרחב.

כפי שמסביר פרשננו הצבאי קובי פינקלר, אין מדובר בתופעה חדשה: השימוש במטעני חבלה נגד כוחות צה"ל מוכר למערכת הביטחון זה עשרות שנים. כבר במהלך 18 שנות הנוכחות הצבאית בדרום לבנון, היוו המטענים גורם תמותה מרכזי ושקל בכבדות על מאזן הנפגעים בקרב כוחות הביטחון.

שיטות ההטמנה של המטענים מגוונות: הסוואתם בתוך סלעים, פיזורם לאורך צירים שבהם צפויים לעבור כוחות צה"ל, ואף הטמנתם בתוך בתים שפינו המחבלים בכוונה תחילה — מתוך ידיעה שהכוחות עתידים להיכנס אליהם. במקרים האחרונים, כל שנדרש היה הזזת חפץ או כלי בתוך הבית כדי להפעיל את המטען ולגרום להתמוטטות המבנה על מי שבתוכו.

היכולת של צה"ל - מוגבלת

בשני האירועים האחרונים שארעו בדרום לבנון בסוף השבוע, היו אלו מטעני צד שהופעלו תוך כדי הפעולה של צה"ל במרחב. לצה"ל יש את הכלים, את המכשור ואת היכולת לזהות מבעוד מועד את המטענים אבל יכולת זו הינה מוגבלת.

כשם שיש לצה"ל את מערכות ההגנה האווירית שמיירטות כ-90 אחוזים ואפילו יותר מן הרקטות הטילים והכטב"מים, גם באירועים הללו של הפעלת מטעני חבלה, היכולת לנטרל בצורה מוחלטת מטענים אינה קיימת. וכך צה"ל מתמודד, מפעיל אמצעים שונים כולל אמצעים אלקטרוניים ויכולות נוספות כדי להגן מפני איום המטענים.

אבל 'מזל רע' מביא לכך ששני אירועים נקודתיים מתוך עשרות רבות של ניסיונות שהיו לפגוע בכוחות - צלחו בידי מחבלי החיזבאללה והביאו למותם של שני לוחמים ולפציעתם של עוד שמונה לוחמים, חלקם באורח קשה.

למרות הכל - צה"ל ממשיך להתבסס בדרום לבנון

גם הבוקר הזה פועלים עשרות אלפי לוחמים במרחב דרום לבנון, באזור שבו יש כ-190 כפרים. הנחת העבודה היא שבאזור פוזרו בעוד מועד ובטרם כניסת הפסקת האש מטענים, וישנה מוכנות והערכות לכך.

ומילה לסיום, כאשר באזור פועלות חמש אוגדות תוך כדי לחימה עיקשת וחיסולם של כ-1,700 מחבלים, כוחות נערכים לכך, פועלים לפי שיטות מגוונות ובצל האירועים הכל כך כואבים וקשים ממשיכים גם הבוקר הכוחות לפלס דרכים חדשות להתמקם במרחב, כדי לשמור ולשמר את הקו החדש קו הארי וכפי שהוא מוכר בשמו "הקו הצהוב בדרום לבנון".