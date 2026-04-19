הפרשן הבכיר תוקף: "המלחמה באיראן היתה מיותרת"

הפרשן והמגיש ברק סרי, התייחס היום (ראשון) ברדיו 103fm למלחמת 'שאגת הארי' וטען: "המלחמה הזו הייתה מיותרת, המלחמה הזו הייתה נגועה בשיקולים לא עניינים. מי שכפה עלינו את הפסקת האש זה טראמפ, נתניהו רוצה מלחמת נצח מהסיבות שלו, טראמפ עצר אותו גם בעזה. נתניהו לא רוצה משא ומתן".

נזכיר כי ביממה האחרונה דיווחנו, כי בישראל דרוכים לאפשרות של חידוש הלחימה נגד איראן, אם המגעים בין האמריקנים לאיראנים יקרסו. טראמפ מעוניין לחתור להסכם מול איראן, אך איראן מצידה מבינה את הלחץ של הנשיא האמריקני על הכלכלה בעולם ו"עושה שרירים". אמש, חזרה איראן לסגור את מיצר הורמוז, כמחאה על על החלטת טראמפ להמשיך את המצור.

