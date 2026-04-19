האלוף במיל' טוען: ארה"ב מתכננת לחזור למלחמה באיראן

בזמן שטרם ברור האם הפסקת האש בין ארה"ב לאיראן תחזיק מעמד - בכירים בישראל טוענים כי ארה"ב מתכננת חזרה ללחימה

‏בעוד שתוקף הפסקת האש בין ארה"ב לאיראן עומד לפוג בקרוב, גורמים בישראל מעריכים היא הפסקת האש לא תחזיק מעמד וכי ארה"ב תחזור ללחימה באיראן.

האלוף במיל' יעקב עמידרור התייחס לכך הבוקר (ראשון) ברדיו 'גלי ישראל' ואמר: "אם נסתכל על הדברים במבט מלמעלה, האמריקאים הפסיקו שלוש פעמים את המהלך הצבאי למען מהלך מדיני - בעזה, בלבנון ובאיראן .

באיראן הם שללו מהאיראנים את מיצרי הורמוז ואמרו להם: אנחנו מוכנים לחזור למלחמה. מי שראה את כמות המטוסים האמריקניים שטסה הנה בעשרת הימים האחרונים מבין שהאמריקאים בהחלט מתכוננים למלחמה, בהתאם לתוצאות המשא ומתן".

קרב גרסאות בין טראמפ לאיראן

נזכיר כי אמש התרחש קרב גרסאות בין טראמפ לאיראן. איראן הודיעה על סגירה מחודשת של מיצר הורמוז, במחאה על החלטת טראמפ להמשיך את מצור. בנוסף, טראמפ טען כי הוא לא יאפשר לאיראנים לגבות תשלום על אוניות שעברו במיצר, אלא שהאיראנים לא ממש צייתו לו ועל פי דיווחים - כבר החלו לגבות תשלום.