דרמה בדרום: 11 עצורים באשמת חטיפת תושב חיפה

סכסוך כספי שהסתבך הוביל בסוף השבוע למבצע משטרתי רחב היקף וחוצה מחוזות: 11 חשודים נעצרו בחשד שחטפו תושב חיפה והחזיקו אותו בניגוד לרצונו בדירת מסתור באזור הנגב.

החקירה נפתחה ביחידה המרכזית (ימ"ר) של מחוז חוף לאחר קבלת דיווח על היעדרותו של האיש וחשד ממשי לחטיפה על רקע חובות כספיים. מפקד מחוז חוף, ניצב יחיאל בוהדנה, הורה על הקמת חפ"ק מיוחד והקפצת כוחות עלית כדי למנוע פגיעה בחיי אדם ולגבש תמונת מצב מודיעינית מהירה.

במהלך הלילה, תחת לחץ הכוחות הפועלים בשטח, החליטו החוטפים לשחרר את האיש. למרות שחרורו, הכוחות לא עצרו את הפעילות: מסתערבי מג"ב דרום איתרו את מיקום החוטפים ופשטו על דירת המסתור שבה הוחזק החטוף בנגב.

המעצרים והארכת המעצר

במהלך הפשיטה נעצרו 11 חשודים שהיו בדירה והועברו לחקירה בימ"ר חוף. הבוקר הובאו החשודים לבית המשפט, שם הוארך מעצרם של שבעה מהם להמשך חקירה. ארבעה חשודים נוספים, שהינם קטינים, שוחררו על ידי בית המשפט בתנאים מגבילים.

במשטרה מדגישים כי מדובר בשיתוף פעולה מוצלח בין מחוזות שהוביל לסיום האירוע ללא נפגעים בנפש ולמעצר מהיר של המעורבים. החקירה נמשכת כדי להבין את עומק הסכסוך שהוביל למעשה החמור.