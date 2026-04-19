המתמודד שנאלץ לשים מסיכת חמצן ב"מירוץ": "אני לא יכול לנשום"

תום ואלמוג הובילו גם היום ב"מירוץ למיליון", עד המשימה האחרונה - שם כל המשחק מתהפך ב"סולמות ונחשים". וגם, המסר הערכי וההפתעה המרגשת שציפתה למתמודדים בסוף הדרך

משימת יריקת האלפקה בגלגל אתגרה את כל הזוגות, אבל אפילו החרדה של ספיר לא עצרה אותה והן הצליחו לעקוף את שלומי ואסף, שגם הפסידו לאחר מכן לעדי ואור.

שלומי יפרח הגיע לדו קרב מותש, והרגיש חוסר בחמצן - ומזג האוויר הקר גם לא הוסיף לתחושה הלא טובה. הוא נאלץ לחבוש מסיכת חמצן, שתעניק לו מעט אוויר לפני הקרב מול אזי ודני.

שלומי מצליח להתאושש ומדמיין את המשפחה שלו לידו: "אני לא עוצר, כל סיבוב של הגלגל אני מדמיין את הפנים של לביא שלי ושל אשתי". עד שהם לבסוף מצליחים לגבור על אזי ודני, אחרי שהפסידו פעמיים ברצף.

אזי ודני נותרים במקום האחרון, אך מתמהמהים בדרך בעקבות פנצ'ר שיש להם ברכב. עדי ואור, שכבר נמצאים בפור משמעותי ואחרי המשימה הבאה (חיטוב גזעי העץ) רואים אותך בדרך, עוצרים ומחליטים לעזור.

"מירוץ לא מירוץ, מי שמבקש עזרה - אנחנו עוזרים לו", הם אומרים ומסייעים לאזי ודני. "גם אם לעקוף - לא ככה. תעקוף כי אתה טוב יותר", איזה מילים מרגשות. מזכיר פתגם מאוד מפורסם שהיה תלוי כסטיקר על הדלת של המנהל שלי בחטיבת הביניים - "אם אתה רוצה להיות גבוה יותר מחברך, אל תחפור לו בור - אלא בנה לך הר".

התחברתי אליו ממש, ונראה שאור ועדי הצליחו ליישם אותו. אחרי שמאי ואיתי סייעו לעמרי ואיתי, הם רק הרוויחו מזה - וגם הפעם אור ועדי יצאו גדולים וערכיים.

תום ואלמוג מגיעים ראשונים למשימה האחרונה לפני נקודת הסיום, אך היא קשה ביותר מכיוון שהם צריכים לטפס מדרגות כמו ב"סולמות ונחשים", ועלולים להגיע למדרגה גבוהה שתוריד אותם שוב למטה - הכל תלוי מה שמופיע על הקוביות והמדרגות. בסוף הדרך חיכתה להם הפתעה מרגשת - קרובי משפחה שטסו עד לנקודת הסיום. את זה כבר נראה בפרק הבא



