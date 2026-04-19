בחשד לשיבוש חקירה: עצור נוסף בפרשת "המוהל מבני ברק"

המשטרה הודיעה היום (ראשון) כי בהמשך לחקירה המתנהלת בעניינו של המוהל החשוד בגרימת מוות ברשלנות, ובזיקה לכתבה ששודרה ביום חמישי האחרון, במסגרתה הושמעו הקלטות הקשורות לחשוד נוסף, המשטרה ממשיכה בפעולות חקירה אינטנסיביות.
הבוקר עצרו שוטרי תחנת בני ברק-רמת גן חשוד נוסף, בן 67, תושב בני ברק, בחשד לשיבוש מהלכי משפט, לאחר שסירב לעיכוב. החשוד הובא לחקירה בתחנת המשטרה. החקירה נמשכת.
נזכיר כי בשבוע שעבר, בית המשפט המחוזי התיר לפרסום את שמו של המוהל החשוד בגרימת מוות ברשלנות לתינוק שנפטר לאחר ברית מילה: משה דרעי, תושב בני ברק בן 66. כזכור, דרעי נעצר לפני כשבועיים, בעקבות מותו של תינוק כתוצאה מסיבוך רפואי שהתגלה לאחר ברית מילה. על-פי החשד, הוא נדבק בחיידק במהלך ההליך, ולאחר שלושה שבועות שבהם נאבקו הרופאים על חייו - נקבע מותו. מהמשטרה נמסר כי היא "משתתפת בצערה העמוק של המשפחה ותמשיך בניהול חקירה יסודית לשם חקר האמת ומיצוי כלל הפעולות הנדרשות בתיק".
