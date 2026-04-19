בחשד לשיבוש חקירה: עצור נוסף בפרשת "המוהל מבני ברק"

המשטרה הודיעה היום (ראשון) כי בהמשך לחקירה המתנהלת בעניינו של המוהל החשוד בגרימת מוות ברשלנות, ובזיקה לכתבה ששודרה ביום חמישי האחרון, במסגרתה הושמעו הקלטות הקשורות לחשוד נוסף, המשטרה ממשיכה בפעולות חקירה אינטנסיביות.

הבוקר עצרו שוטרי תחנת בני ברק-רמת גן חשוד נוסף, בן 67, תושב בני ברק, בחשד לשיבוש מהלכי משפט, לאחר שסירב לעיכוב. החשוד הובא לחקירה בתחנת המשטרה. החקירה נמשכת.