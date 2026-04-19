איש ערוץ 14 שם קץ לשמועות: זו הסיבה שעזבתי

פרופסור משה כהן אליה, עושה סדר בשמועות לאחר שבימים האחרונים רבים תהו להיכן הוא נעלם ומדוע הוא אינו מופיע יותר בתוכנית הפטריוטים בערוץ 14.

בפוסט ארוך שפרסם הבוקר (ראשון) הוא כותב: "‏הפטריוטים – הסוף. ‏החלטתי לסיים את הופעותיי בערוץ 14. ‏בדפי ההיסטוריה של עם ישראל לערוץ 14 יהיה שמור מקום חשוב בשינוי התודעתי שההגמוניה החדשה עברה בשנים האחרונות ובחשיפת הנדסת התודעה של ערוצי ההגמוניה הישנה. תכנית "הפטריוטים" עשתה זאת באמצעות דה-קונסטרוציה נחמדה ופופולרית. בכך לערוץ שמור תפקיד חשוב במאבק כנגד הדיפ סטייט.

‏אני נהניתי להופיע בתכנית הדגל של הערוץ "הפטריוטים", וכפאנליסט וכפרשן משפטי בתכניות רבות אחרות. אהבתי את העובדים בערוץ – מהמאפרות בחדר האיפור ועד עובדי ההפקה הנמרצים והחביבים. אהבתי את המגישים, את הכתבים, ואת הפאנליסטים של הערוץ. אהבתי את תחושת ההתגייסות, את האנרגיות החיוביות, ואת תחושת השליחות של כולם. זה באמת מקום כיפי להופיע בו, והוא שונה בתכלית מאיך שהוא נתפש בחוגי השמאל".

‏עוד הוא הוסיף: "עצומת מאה האלף האזרחים והאזרחיות לטראמפ היתה קו פרשת מים חשוב עבור הימין והיא מבטאת גרסה ישראלית לשינוי העומק שטראמפ חולל בימין האמריקאי ולהתנתקות מ"הממלכתיות" הישנה של הימין שכבר לא עובדת יותר. המחלוקת ביני לבין קברניטי הערוץ נסובה במיוחד על העצומה.

‏בעוד ששמונים אחוזים מכלל תומכי הקואליציה תמכו בעצומה, הרוב המכריע של המגישים והפאנליסטים בערוץ התנגדו לה. זהו פער קיצוני במיוחד שמשקף את הפער שבין האליטות התקשורתיות לבין ההמונים. מעניין שבקרב תומכי המפלגות שיש להם נטיה מזרחית יותר (ש"ס, הליכוד, עוצמה יהודית) היתה תמיכה שמשיקה ל-90 אחוזים בעצומה, ואילו אצל החרדים האשכנזים (יהדות התורה) פחות ממחצית.

68 אחוזים מתומכי הציונות הדתית תמכו בעצומה. פער קיצוני זה צריך להדליק נורה אדומה עבור קברניטי הערוץ, והוא מלמד שהקו של הערוץ בנושא החשוב ביותר שמעניין את הבייס – המאבק בדיפ סטייט – נמצא באופסייד קיצוני מול צופי הערוץ – במיוחד מול הצופים המזרחים המסורתיים".

"המחלוקות בערוץ היו לשם שמיים"

לסיום הוא הוסיף: "‏אני אמשיך בפעילותי למען עם ישראל בדרכים אחרות. ‏אני מודה לערוץ על ההזדמנות הנפלאה שנקרתה בפני לדבר אל עם ישראל. אני מודה במיוחד לפאנליסטים מ"הפטריוטים", שגם אם מדי פעם הטונים עלו והיו ביננו מחלוקות, הן היו לשם שמיים, ואני מחבב את כולם כאנשים. אני מודה גם לינון שנתן לי את האפשרות להופיע בתכנית, ואני מאחל להם בהצלחה בהמשך הדרך.

‏אני ממשיך לפעול בכל הכוח למען עם ישראל, למען גאולתו, למען היציאה מהעבדות היוריסטוקרטית לחירות הדמוקרטית. המשיכו לעקוב אחרי. כי זו רק תחילת הדרך, וביחד נחזיר את הדמוקרטיה לעם ישראל!".