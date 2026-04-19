טקס פרס ישראל יתקיים כמתוכנן; אלו הזוכים

למרות המתיחות הביטחונית, השר קיש הודיע כי הטקס הממלכתי ייערך ביום רביעי כמתוכנן. לצד החזרה הגנרלית שתצולם היום לכל תרחיש, נחשפה רשימת הזוכים המפוארת – ובראשה נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שיקבל פרס על תרומתו לעם היהודי

שר החינוך יואב קיש הודיע היום (ראשון) רשמית כי טקס פרס ישראל לשנת תשפ"ו, מהאירועים הממלכתיים והחשובים ביותר במדינה, יתקיים כמתוכנן ביום רביעי הקרוב. הטקס ייערך במעמד סגל א' של המדינה, שרים, אישי ציבור ובני משפחות הזוכים.

לאור המצב הביטחוני הרגיש והצורך בהיערכות אחראית, הוחלט לקיים היום חזרה גנרלית מלאה שתצולם מראש. מהלך זה נועד להבטיח כי הטקס ישודר לציבור הרחב בכל תרחיש, גם אם תחול החמרה במצב הביטחוני שתמנע את קיומו בשידור חי במועדו המקורי.

הזוכה המפתיע: דונלד טראמפ

בין רשימת חתני וכלות הפרס לשנה זו, בולט שמו של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, שיוענק לו פרס ישראל על תרומה מיוחדת למען העם היהודי. הבחירה בטראמפ מבטאת את ההוקרה הישראלית על המהלכים ההיסטוריים שהוביל במהלך כהונתו ועל עמידתו האיתנה לצד ישראל והעם היהודי בזירה הבינלאומית.

אלו הם חתני וכלות פרס ישראל לשנת תשפ"ו:

פרסי ישראל מוענקים השנה למגוון דמויות שהטביעו חותם עמוק על המדע, הרוח והאמנות בישראל:

בתחומי המחקר והמדע, יוענק הפרס השנה למיכה פופר בחקר מדעי הניהול, לשולמית מיכאלי גולדברג במדעי החיים, ולמרים בר-מטיוס בחקר מדעי כדור הארץ.



כמו כן, יקבלו את הפרס היוקרתי בנימין וייס בתחום המתמטיקה ורשף טנא בתחום הכימיה. בעולם הרוח וההיסטוריה, יוענק הפרס ליוסף שיטרית על חקר לשונות היהודים וספרויותיהם, ולבילי מלמן על תרומתה המחקרית המשמעותית בתחום ההיסטוריה הכללית.

פרסי מפעל חיים – תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה:

עירית אורן גונדרס

שנטל בלזברג

אברהם ריבקיינד

עדי אלטשולר (מנהיגות צעירה)

"חוסנה של הרוח הישראלית"

ממשרד החינוך נמסר כי קיומו של הטקס בעת הזו מדגיש את חוסנה של החברה הישראלית ואת המשכיותה של העשייה, גם בימים של מורכבות ביטחונית. "פרס ישראל מבטא את מחויבות המדינה להוקיר את אלו הפועלים ללא לאות למען קידום הידע, התרבות והערכים המשותפים שלנו", נמסר בהודעת השר.