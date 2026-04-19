הבכיר בהתבטאות מסתורית: "לא בטוח שזה לא יקרה"

ד"ר יובל שטייניץ, יו"ר רפאל, שידר אמש (שבת) מסרים של עוצמה ואופטימיות בנוגע לתוצאות העימות הישיר מול איראן. בראיון לעמית סגל ובן כספית ב"פגוש את העיתונות", השווה שטייניץ את ההישג הצבאי לאחד הרגעים המכוננים בתולדות המדינה: "זהו ניצחון אדיר, שמזכיר לי אפילו את הניצחון הגדול במלחמת ששת הימים. בשני המקרים ניצחנו, אבל המשיח לא בא והצרות נשארו".

לדברי שטייניץ, המערכה הוכרעה בשלב מוקדם ביותר. "ניצחנו את המערכה ב-7 השניות הראשונות", טען. "ההישג המרכזי – חיסול הצמרת הביטחונית והמנהיגותית של איראן, וגם שאריות המדענים שנשארו – כל אלו קרו בשניות הראשונות של המלחמה".

הגרעין הוסג לאחור, מפעלי הטילים הושמדו

בתגובה לטענות כי מטרות המלחמה לא הושגו במלואן, פירט שטייניץ את הנזק הכבד שנגרם לתשתיות האיראניות. בנוגע לסוגיית הגרעין הסביר: "הרחקנו את האיראנים בצורה משמעותית. אם לפני המבצעים הם היו במרחק של כמה חודשים מפריצה לנשק, הפעם לדעתי זה כמה שנים. המכשול העיקרי הוא המנגנון, ה'הנשקה' – ואת זה לקחנו מהם, גם את הציוד וגם את כוח האדם המדעי".

שטייניץ עמד על ההבדל בין מלאי הטילים הקיים לבין יכולת השיקום של איראן: "יש בלבול עצום בנושא הטילים. להערכתי נשארו להם בערך 700 או 800 טילים מתוך כ-3,000 שהיו להם. אבל הסוגיה המרכזית היא שכושר הייצור שלהם, שעמד על אלפי טילים בשנה, חוסל. המפעלים הושמדו טוטלית, השטיחו אותם. לבנות מחדש שרשרת ייצור כזו ייקח 4 עד 5 שנים".

"הצטערתי שנעצרנו, המשטר היה על סף קריסה"

לצד המחמאות על ההישגים, שטייניץ לא הסתיר את תחושת ההחמצה בנוגע לסיום המוקדם של המהלך הצבאי. "אני מוכרח להודות, הצטערתי שנעצרנו בשלב הזה ושארצות הברית עצרו את המהלך", חשף. "הערכה שלי היא שאילו היינו ממשיכים באותו קצב עוד כמה שבועות או חודשיים – המשטר היה מתרסק ונופל. עם זאת, לא בטוח שזה לא יקרה. איראן הפכה מנמר לחתול. היא מדינה מוחלשת מאוד ועל סף קריסה".

בנוגע לדיווחים על מחסור במיירטים, ביקש יו"ר רפאל להרגיע את הציבור: "אין חוסר במיירטים. גם אם המלחמה הייתה נמשכת עוד חודשים, אין מצב שהיו יורים טילים מאיראן לישראל בלי יירוטים באחוזים גבוהים. אנחנו מסוגלים להתגונן היטב".

מתי הלייזר יהפוך למבצעי?

שטייניץ התייחס גם למערכת הלייזר המדוברת של רפאל, שטרם הופעלה מבצעית במערכה האחרונה. "הלייזר נמסר לחיל האוויר בסוף 2025. הוא כרגע מתאים להתמודדות עם טילים וכטב"מים מלבנון או מגזרות קרובות, ולא לטילים בליסטיים מאיראן", הסביר.

עם זאת, הוא צופה התקדמות טכנולוגית מהירה: "תוך 3 עד 5 שנים נוכל לפתח לייזר שיירט גם טילים מאיראן. המכשיר הראשון כבר אצל חיל האוויר, ולוקח זמן להפוך אותו למבצעי. להערכתי נשמע על כך בקרוב מאוד".