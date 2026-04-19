קמלה האריס נגד טראמפ: "נתניהו גרר אותו למלחמה שהעם לא רוצה"

סגנית הנשיא לשעבר, קמלה האריס, במתקפה חריפה על דונלד טראמפ בנושא המתיחות הביטחונית מול איראן. האריס טוענת כי טראמפ מאפשר לראש הממשלה נתניהו להכתיב את המדיניות האמריקנית: "הוא מסכן חיילים"

במתקפה חזיתית ויוצאת דופן על מדיניות החוץ של דונלד טראמפ, התייחסה הלילה סגנית הנשיא לשעבר, קמלה האריס, למעורבות האמריקנית בעימות מול איראן וסימנה את ראש הממשלה בנימין נתניהו כמי ש"מושך בחוטים".

בדבריה הבהירה האריס כי לדעתה טראמפ נכנע ללחצים מירושלים ומוביל את ארצות הברית למסלול התנגשות מסוכן. "הוא נכנס למלחמה, נגרר אליה על ידי ביבי נתניהו – ובואו נהיה מאוד ברורים לגבי זה", הצהירה האריס.

"מסכן את כוחות הביטחון"

האריס ביקשה להדגיש כי המהלכים של טראמפ אינם משקפים את רצון הבוחר האמריקני ומציבים סיכון ממשי לכוחות הפועלים בשטח. "טראמפ נכנס למלחמה שהעם האמריקני לא רוצה בה", הוסיפה, "ובכך הוא מעמיד בסיכון את אנשי כוחות הביטחון והשירות האמריקנים".



כאמור, כבר בתחילת התקיפה האמריקאית באיראן האריס תקפה את המתקפה האמריקנית באיראן, כשבדבריה גינתה את ההחלטה של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לפתוח במבצע יחד עם ישראל.



"מדובר בהימור מסוכן ולא נדרש של חיי אמריקנים, שמערער גם את יציבות האזור ואת מעמד ארה"ב בעולם. מה שאנחנו רואים כאן זה לא עוצמה - זה חוסר אחריות שהתחפש לנחישות. אני יודעת כמה האיום האיראני גדול, ואסור שאי פעם יהיה להם נשק גרעיני - אבל זו לו הדרך לפרק את האיום הזה".

האריס המשיכה והזכירה את מערכת הבחירות לנשיאות שבה התמודדה מול טראמפ ב-2024: "במהלך הקמפיין, טראמפ הבטיח לסיים מלחמות ולא להתחיל אותם. זה היה שקר. בשנה שעברה הוא אמר ש'השמדנו' את תכנית הגרעין של איראן. גם זה היה שקר. וברור לנו מה יהיה השלב הבא - הנשיא כבר אמר שהמלחמה הזו יכולה לעלות בחייהם של אזרחים אמריקנים".