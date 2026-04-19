צבי יחזקאלי באזהרה מצמררת: "הנוח'בה בדרך, זה קרוב"

באמצע סעודת השבת, כשהוא שומע צרורות של ירי אוטומטי ורואה בתים בוערים במרחק מאות מטרים, הפרשן צבי יחזקאלי מוציא אזהרה דחופה למערכת הביטחון: "מה שקורה עכשיו הוא רק הפרומו"

ערב שבת בבת עין. הפרשן לענייני ערבים צבי יחזקאלי מתאר מציאות מטלטלת מתוך סעודת השבת: קולות ירי אוטומטי ופיצוצים עזים שנשמעו היטב ממרחק של כמה מאות מטרים בלבד בקו אווירי, ממרחב ח'ירבת צפא שבכפר בית אומר.

מה שהחל כחשש לאירוע ביטחוני חמור, התברר לאחר בירור מול כיתת הכוננות כהתלקחות מסיבית של סכסוך חמולות בתוך הכפר, סכסוך שבוער כבר ארבע שנים ונדלק מחדש בעוצמה חסרת תקדים.

הנתונים מהצד השני של הגדר חושפים את עוצמת האש: במהלך העימותים בתוך בית אומר נהרגו שני בני אדם, 23 בתים הועלו באש ו-11 חנויות נשרפו כליל. בעוד המשטרה הפלסטינית נכנסה לטפל באירוע וצה"ל נותר מחוץ לכפר, יחזקאלי מצביע על הסכנה האמיתית שנחשפה – כמות הנשק האדירה שנמצאת במרחק נגיעה מהיישובים היהודיים.

"היפוך הקנים הוא עניין של רגע"

"אנחנו שואלים את עצמנו מה יהיה עם כל הנשק הזה?", מתריע יחזקאלי. "כרגע זה מוגדר כ'סכסוך חמולות', אבל הניסיון מלמד שהנשק שנמצא בכפרים הפלסטיניים סופו להתהפך עלינו. היפוך הקנים מסכסוך פנימי לפלישה המונית בסגנון הנוח’בות הוא עניין של רגע אחד".

האירוע בערב שבת הציף מחדש את החששות הכבדים ביהודה ושומרון מפני תרחיש של פלישה ליישובים. "הכתובת כתובה על הקיר", מסכם יחזקאלי. "הנשק שמופנה היום פנימה, יופנה מחר לעבר הבתים שלנו. בערב שבת הרגשנו את זה מאוד מאוד קרוב".