על ברווז קרח שמעתם?

תצפית יוצאת דופן נרשמה בצפון הארץ כאשר ברווז קרח נצפה לראשונה זה כארבעה עשורים. את הגילוי ביצע הצפר גיא שביט, שאיתר נקבה במאגר קולחין סמוך לקיבוץ הגושרים שבאזור עמק החולה.

האירוע עורר עניין רב בקרב קהילת הצפרים, ובמהלך סוף השבוע נהרו רבים לאזור כדי לחזות בעוף הנדיר. העובדה שהתצפית התאפשרה דווקא לאחר ירידה במתיחות הביטחונית בגבול הצפון הוסיפה ממד מיוחד לרגע, כאשר אזור שהיה תחת ירי כבד רק זמן קצר קודם לכן הפך לנקודת משיכה לחובבי טבע.

דוגר בקוטב הצפוני

ד"ר יואב פרלמן, מנהל מרכז הצפרות בהחברה להגנת הטבע, הסביר את ייחודו של המין: "ברווז הקרח, דוגר בחוג הקוטב הצפוני. אזור החריפה הקבוע שלו, הוא צפון אירופה וצפון אמריקה". לדבריו, הופעתו בישראל היא חריגה במיוחד ומעוררת סקרנות רבה בקרב חוקרים וצפרים כאחד.

בחברה להגנת הטבע מציינים כי מדובר באחת התצפיות הנדירות ביותר שנרשמו בארץ: המין נצפה בעבר בישראל חמש פעמים בלבד, כולן באזור אילת, בין השנים 1979 ל-1986. מאז לא תועד כלל – עד להופעתו המחודשת כעת, שמחזירה אותו לכותרות אחרי 40 שנה.