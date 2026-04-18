מאות אלפי שקלים: אבנר נתניהו תובע את שקמה ברסלר

אבנר נתניהו, בנו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, הגיש תביעה בסך 200 אלף שקלים נגד הסאטיריקן אמיר שפרלינג ופעילת המחאה שקמה ברסלר, בשל פרסומים לפיהם לא שירת במילואים ואף לא שהה בישראל בזמן מלחמת איראן 2.

לגבי שקמה ברסלר נטען כי הנתבעת פרסמה בחשבון -ה X שבבעלותה ב26.3 פרסום המתייחס לתובע במסגרתו נכתב בין היתר בזו הלשון "הילדים שלו ואישתו בחו"ל".



שפרלינג, בעבר כותב ב"ארץ נהדרת" וכיום פעיל במפלגת "הדמוקרטים", פרסם לפני כחודש ציוץ בו הוא גינה את התנהלות משפחת נתניהו. בדבריו הוא כתב: "אבנר? מילואים זה כנראה קונספט השמור לפשוטי העם שאין להם קשרים במקומות הנכונים". למחרת פרסמה ברסלר ציוץ בגנות ראש הממשלה שבו טענה בין היתר כי "הילדים שלו ואישתו בחו"ל".

לאחר מכן, שפרלינג מחק את הציוץ המקורי ופרסם ציוץ התנצלות שבו כתב: "בתאריך 25.03.26 פרסמתי כאן פוסט בעל אופי סאטירי שבמסגרתו ביקרתי את התנהלות משפחת נתניהו במהלך המלחמה מול איראן. בפוסט התייחסתי גם לאבנר נתניהו כמי שאינו עושה מילואים במהלך מבצע 'שאגת הארי'. מבדיקה שערכתי ייתכן והפוסט עושה עוול לאבנר נתניהו שיתכן וכן עושה מילואים כרגע. אני מתנצל וחוזר בי מהדברים לגביו. ליבי עם כל לוחמי המילואים שעשו מאות ימי מילואים בשנתיים וחצי האחרונות וחזרו שרוטים בגופם ונפשם".

על פי הדיווח באתר העין השביעית, שיגר שפרלינג, באמצעות עו"ד בן יצחק, מכתב תשובה לבא כוחו של נתניהו הבן, ובו טען כי הפרסום שלו היה "בעל אופי סאטירי מובהק" אשר התבסס על "מידע פומבי שעמד לנגד עיני הציבור" כולל תיעוד של אבנר נתניהו בירושלים באותה תקופה. "קורא סביר של חשבון X של מרשי יודע כי מדובר בפלטפורמה סטירית-ביקורתית, ולא יפרש פרסום בסגנונו המוכר כהצהרת עובדה בדוקה", נטען.



