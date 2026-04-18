המשטרה בהודעה דחופה: כבישים ייחסמו, רכבים ייגררו

משטרת ישראל השלימה את היערכותה לאירוע הענק שייערך מחר, ומזהירה את הציבור: רכבים ייגררו ובעליהן ייקנסו

משטרת ישראל השלימה את היערכותה המבצעית לקראת משחק הכדורגל המרכזי שייערך מחר (ראשון) בשעה 20:00 באצטדיון טדי, בין בית"ר ירושלים למכבי חיפה. מאות שוטרים ממחוז ירושלים, לוחמי מג"ב ומאבטחים ייפרסו החל משעות אחר הצהריים סביב האצטדיון ובצירי הגישה כדי להבטיח את שלום הקהל ושמירת הסדר.

במשטרה מדגישים כי הפעילות תתבצע במישור הגלוי והסמוי, תוך אפס סובלנות כלפי גילויי אלימות, בריונות או הפרת סדר, הן בתוך תחומי המגרש והן בקווי התחבורה הציבורית. שוטרים מצוידים באמצעי תיעוד יפעלו בתוך היציעים במטרה לאתר פורעי חוק בזמן אמת.

הנחיות הגעה וחניה

שערי האצטדיון ייפתחו לקהל כבר בשעה 17:30. עקב הצפי לעומסי תנועה כבדים באזור מלחה, המשטרה ממליצה לאוהדים להקדים את הגעתם ולהסתמך ככל הניתן על התחבורה הציבורית. בסיום המשחק יתוגבר מערך האוטובוסים מהאצטדיון לכיוון התחנה המרכזית.

לטובת המגיעים ברכבים פרטיים, יעמדו החניונים הבאים:

חניון הגן הטכנולוגי

חניון עין יעל וגן החיות

חניון מלחה והחניון המזרחי

יודגש כי חניית כלי רכב בשולי הכביש או בניגוד לחוק אסורה בהחלט. רכבים שיפריעו לתנועה ייגררו ובעליהם ייקנסו.

חל איסור על פירוטכניקה ואלכוהול

במשטרה מבהירים כי חל איסור מוחלט על הכנסת כלי נשק, משקאות אלכוהוליים ואמצעים פירוטכניים מכל סוג, כולל אבוקות ורימוני עשן המסכנים את חיי האוהדים. כמו כן, לא יתאפשר מעבר בין שערי האצטדיון השונים במהלך המשחק.

מעבר לאכיפת הסדר הפיזי, המשטרה תפעל בנחישות נגד הסתה וקריאות גזעניות. האוהדים מתבקשים להישמע להנחיות הסדרנים והשוטרים בשטח, לגלות רוח ספורטיבית ולהימנע ממעשים שיפגעו בחוויית המשחק.