לקראת מפץ דרמטי במערכת הפוליטית: כך המפלגה תיקרא

בעוד המערכת הפוליטית עסוקה באפשרות לאיחוד בין בנט לאיזנקוט, מתחת לפני השטח מתרחש מהלך דרמטי שיטרוף את הקלפים

האם המערכת הפוליטית בדרך לטלטלה משמעותית? לפי דיווח של העיתונאי בן כספית בתכנית "פגוש את העיתונות", האפשרות של חיבור פוליטי משולש בין ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, השר לשעבר גדי איזנקוט וראש האופוזיציה יאיר לפיד, נמצאת על השולחן באופן רציני ביותר.

כספית חשף כי בין השלושה מתקיים "דיבור צפוף" וכי האפשרות לאיחוד כבר נבדקת בסקרים. על פי הדיווח, אחד השמות שנבחנים עבור הרשימה המשותפת הוא "ישראל חדשה".

פריימריז ב-15 מוקדים

אחד החידושים המרכזיים במהלך המסתמן הוא הכוונה לקיים פריימריז לקביעת הרשימה והנהגתה. לפי הסקרים שבוצעו, המודל שנבדק כולל קיום בחירות מקדימות ב-15 אזורי בחירה ברחבי הארץ, בהם ייבחרו הצירים והמועמדים של המפלגה המאוחדת.

לדברי כספית, למרות שהשלושה עדיין לא סיכמו רשמית מי יעמוד בראש, המנגנון הדמוקרטי הזה הוא חלק מהותי מהבדיקות שנערכות בימים אלו.

לפיד כ"ממליך המלכים"

נקודת המפנה בסיפור עשויה להגיע מכיוונו של יו"ר יש עתיד. כספית מעריך כי יאיר לפיד עשוי לתפקד בסיטואציה הזו כ"ממליך המלכים". למרות שאיפותיו להנהיג, ייתכן שלפיד יוותר על "חלום המספר 1" כדי לתת "בוסט" משמעותי לאיחוד.

הערך המוסף של לפיד לחיבור כזה הוא דרמטי: מפלגת "יש עתיד" מחזיקה בתקציבים גדולים, מערך פעילים משומן ופריסה רחבה של סניפים בכל הארץ. "ברגע שהוא יחליט על אחד מהם, זה ייתן לו בוסט גדול מאוד", הסביר כספית את המשמעות של הצטרפות לפיד ליוזמה של בנט ואיזנקוט.