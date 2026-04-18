כאן 11 מעוררים סערה: "לטובת פלסטין? השתגעתם?"

שר התקשורת שלמה קרעי שלח הערב מכתב לתאגיד השידור הישראלי, בדרישה להפסיק באופן מיידי את שידור הפרסומת לטקס הזיכרון "הישראלי פלסטיני" בכל פלטפורמות התאגיד.

לדבריו, מדובר בפרסום שנוי במחלוקת אשר פוגע ברגשות ציבור רחב, במיוחד ביום רגיש בלוח השנה הלאומי.

במכתבו כתב השר כי שידור הפרסומת אינו מבטא ערכים של פלורליזם או חופש ביטוי. לדבריו, מדובר בשימוש בלתי ראוי בשידור הציבורי לצורך קידום מסר מעורר מחלוקת.

השר ציין, "שידור הפרסומת לטקס אינו "פלורליזם", אינו "פתיחות" ואינו "חופש ביטוי". זהו ניצול פסול של השידור הציבורי כדי לקדם מסר הפוגע ברגשותיהן של משפחות שכולות רבות ושל רוב מוחלט בציבור הישראלי, דווקא ביום הרגיש ביותר בלוח השנה הלאומי. שידור ציבורי לא רשאי להפוך לבמה למסר שכל כולו פרובוקציה ציבורית במסווה של פיוס".

ברשת התחוללה ביממה האחרונה סערה בעקבות הפרסומת, הורים שכולים דרשו להסיר את הפרסומת וכינו אותה "בזויה ומבישה".