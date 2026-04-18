איראן מפרסמת נתונים רשמיים: זה מספר ההרוגים במלחמה

כשבוע וחצי לאחר כניסתה לתוקף של הפסקת האש, אריאן חושפת את מספר ההרוגים במלחמה מול ארה"ב וישראל

כשבוע וחצי לאחר הפסקת האש, איראן מפרסמת היום (שבת) את המניין הרשמי של הרוגיה במהלך ימי הלחימה מול ישראל וארצות הברית. על פי הדיווחים הרשמיים היוצאים מטהרן, מספר ההרוגים בקרב כוחות הביטחון והאזרחים האיראנים עומד על 3,468.

פרסום הנתונים מגיע לאחר תקופה של ערפל קרב ודיווחים סותרים בנוגע להיקף הנפגעים בצד האיראני כתוצאה מהתקיפות המשולבות. נכון לעכשיו, בטהרן לא פירטו את החלוקה בין אנשי משמרות המהפכה, הצבא הסדיר או נפגעים בקרב האוכלוסייה האזרחית.

מדובר באחד הפרסומים החריגים מצד המשטר, שבדרך כלל נוטה להסתיר את היקף הנזק והאבידות בעקבות עימותים צבאיים, וכעת נראה כי היקף הלחימה והשלכותיה מקבלים ביטוי רשמי גם בנתונים היבשים.