מטען התפוצץ בתוך הבית: ברק נהרג ו-3 לוחמים נפצעו

דובר צה"ל התיר הערב (שבת) לפרסום כי לוחם המילואים ברק כלפון ז"ל, נפל בדרום לבנון.

במהלך התקרית, נפצעו 3 לוחמי מילואים נוספים. הכוח מגדוד 7056 פעל בכפר ג׳בין, בקו הכפרים השני בגזרה המערבית בדרום לבנון - מרחק כ-3 ק״מ מהגבול. הלוחמים ביצעו סריקות במבנים השונים.

בשעות הצהריים, הלוחמים נכנסו לבצע סריקה במבנה - ובמהלך הסריקות מטען שהיה במקום התפוצץ.

⁠ההערכה בצה״ל בתחקיר הראשוני היא שמדובר במטען שהונח במקום לפני הפסקת האש - ולכן בשלב זה האירוע לא מוגדר כהפרה של הפסקת האש.

בצה"ל ממשיכים לתחקר את מנגנון ההפעלה של המטען, ומדוע הוא לא זוהה מבעוד מועד, לפני כניסת הלוחמים למבנה. מתחקיר ראשוני עולה כי לא מדובר במטען שהופעל בזמן אמת מרחוק.

⁠הלוחם ברק כלפון ז״ל נפצע אנושות, ופונה בדחיפות לבית חולים. 3 לוחמים נוספים שהיו במקום נפצעו באורח בינוני וקל. בבית החולים ניסו במשך שעות ארוכות לייצב את מצבו, אך בסופו של דבר הוא נפטר מפצעיו.