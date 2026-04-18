אייל גולן בהודעה דרמטית: "מיציתי"

אחד המוסדות המזוהים ביותר עם המוזיקה הישראלית, האמפיתיאטרון בקיסריה, עומד לאבד את אחד הדיירים הקבועים שלו. על פי הפרסום של גיל משעלי באתר 'מאקו', בראיון מסורתי שהעניק לירון אילן, הודה אייל גולן כי הפרק של קיסריה בחייו המקצועיים הגיע לסיומו, לפחות בעתיד הנראה לעין.

ההצהרה מגיעה לאחר שבאוגוסט 2024 קיים גולן סדרה מרשימה של 12 הופעות רצופות במקום תחת הכותרת "עם ישראל חי". למרות ההצלחה הכבירה, גולן הסביר כי התחושה השתנתה: "לא, מרגיש לי שמיציתי שם", אמר ביושר. לדבריו, האינפלציה בהופעות במקום פגעה בקסם: "יש משהו שאתה אומר 'אני בא להופיע' ויש בזה משהו מיוחד. כשזה הופך להיות כל שבוע, ואתה שומע מישהו אחר שמופיע שם, זה הופך לקצת פחות מיוחד".

היעד הבא: "תן לי בלומפילד כל שנה"

גולן, שבעבר נהג לומר כי בהופעות בקיסריה הוא מרגיש כאילו הוא "מתארח בסלון של שלמה ארצי", מכוון כעת ליעדים גדולים בהרבה. כשנשאל האם הוא חולם על כיבוש במות ענק בחו"ל כמו אצטדיון וומבלי, הבהיר הזמר כי הוא מעדיף להישאר קרוב לבית ולקהל המקומי שלו באצטדיונים הגדולים.

"עזוב, תן לי כל שנה את בלומפילד שלי ולא צריך יותר מזה", הצהיר גולן, כשהוא מבהיר שהאנרגיה של האצטדיון התל-אביבי היא היעד המרכזי שלו כרגע.

"אני לא שחקן קבוצתי"

נקודה מעניינת נוספת שעלתה בראיון נוגעת למסורת האירוחים בהופעות הגדולות. בשונה מאמנים רבים שנוהגים להעלות קולגות לבמה, גולן חושף גישה שונה ומפתיעה. "הגעתי למסקנה שהכי כיף לי לארח את עצמי", הסביר.

לדבריו, מדובר בהבנה של צורכי הקהל: "בסופו של דבר הקהל קונה כרטיסים כדי לשמוע את השירים שלי, הוא הרי לא יודע איזה אורח יהיה". הוא סיכם בכנות האופיינית לו: "אם יש חיבור טוב – אני אשמח, אם לא – זה בסדר גמור. אני גם לא שחקן קבוצתי". נראה כי בקיץ הקרוב המעריצים יקבלו את אייל גולן נטו, על הבמות הגדולות ביותר, ובלי גימיקים מיותרים.