עמדת צה"ל: צריכים להישאר על קו הקו הצהוב בלבנון.

השטח בדרום לבנון בו יש איום על כוחותינו לא יהיה כלול בהפסקת האש.י קח שנים הן לאיראנים והן לחיזבאללה להשתקם.

פחות מיממה אחרי כניסת הפסקת האש לתוקפה בין ישראל ללבנון גורמים בצה"ל מדברים על כך שיש צורך להישאר על קו הארי שהוא השם של הקו החדש שהוא למעשה הקו הצהוב שמפריד בין ישובי קו העימות לבין נהר הליטני וצפון לבנון.

גורם בכיר בצבא אומר לסרוגים שהאיום של רדואן לא קיים יותר ולא יהיה קיים.

שליטה ב 190 כפרים

לפי נתוני צה"ל בשליטת הכוחות כרגע כ-190 כפרים ו-:150 מעברים ובשטח זה צהל מתכוון להישאר תוך שהוא דורש שלא יכנסו אליו ולא יחזרו אליו תושבים שפונו עם תחילת המערכה הנוכחית.

לפי נתוני צהל מלבנון נורו כי 8000 רקטות במהלך המלחמה, מאות כתבמים, וכ-140 טילי נט כשהייתה הבנה בצהל שללא קשר למבצע ולמערכה עם איראן החיזבאללה ינסה לבצע פעולות כנגד מדינת ישראל בעקבות מה שהוא מכנה וכינה הפרות הפסקת האש שנחתמו בשלהי 2024.

באשר לאיראן אומרים בצבא שאיראן רוצה שהפסקת האש תישמר ובצהל מדברים על כך מו"ם או בום כלומר או משא ומתן או המשך הלחימה כאשר לפי גורם בכיר בצבא צהל יכול לחדש את האש במהירות רבה והכל בתיאום מלא עם אמריקנים.

המערכה לא הסתיימה





צריך לומר. יש לצה"ל את כל היכולות לעבור למתקפה חדשה לאחר שאסף נתונים, מילא את בנק המטרות ולמרות שאיראן חלשה ונמוכה ברמת היכולות שלה המערכה לא הסתיימה ולכן יכולות להיות התפתחויות למרות שכרגע האיראנים כאמור רוצים בהפסקת האש.

2600 מטרות

באשר לפעילות באיראן בצהל מדברים על כך ש30% מסך התקיפות באיראן היו במרחב העיר טהרן והייתה לך חשיבות משמעותית בלחימה כאשר רק לסבר את האוזן במבצע עם כלביא הותקפו כמאה רכיבים מהתעשיות השונות האירניות ובשאגת הארי למעלה מ-2600 כאשר עיקר הפגיעה הייתה ב-3 נקודות משמעותיות: במפעלי הגז במפעלי ייצור הפלדה ובמפעלים הפטרוכימיים כשהנושא הכלכלי מאוד מטריד את ראשי המדינה ובאיחוד את נשיא איראן שהוא איש כלכלה במהותו וכאשר הוא מבחין ורואה את הנתונים לנגד עיניו והוא מבין יחד עם אנשי צוותו שעדיין אלו לא הנתונים הסופיים ברור שהם רוצים להגיע להפסקת אש.

210 מטוסי קרב

התוכנית האיראנית כללה בטרם המלחמה את שיגורם של מאות טילים ביום כאשר צהל דיכה כבר בשעות הראשונות של הלחימה עם כ-210 מטוסי קרב את מערכות ההגנה האוויריות ואת המשגרים והוריד עד למינימום את יכולת השיגור לישראל.

כמו כן הושמדו מפעלים נוספים כמו מפעלי הנ"ט שבבעלות אירנית שנשלחו גם ליעדים נוספים והייתה לצהל חשיבות גדולה מאוד להשמידם ותוך כדי המלחמה.

ובאשר לעתיד ההערכה היא שיקח שנים הן לאיראנים והן לחיזבאללה להשתקם וכמובן זה תלוי מה שיסוכם בשיחות בין הצדדים.