מעיין אדם חושפת למי תצביע: "לא אכפת לי שיתקיפו אותי"

אשת התקשורת והמגישה, מעיין אדם, חשפה במי בכוונתה לתמוך בבחירות הקרובות שייערכו בחודשים הקרובים: "אני אוהבת את האיש הזה"

א' אייר התשפ"ו
מעיין אדם חושפת למי תצביע: "לא אכפת לי שיתקיפו אותי"
מעיין אדם צילום: באדיבות קשת 12

אשת התקשורת מעיין אדם, חשפה בתכניתה בקשת 12, במי היא מתכוונת לתמוך בבחירות הקרובות שייערכו בעוד מספר חודשים.

"בחיי אלוהים, אני לא קיבלתי שקל מבנט מעולם", פתחה אדם את דבריה, כשהיא מבקשת להזים שמועות על אינטרסים זרים. "אני תומכת בו שנים כי אני אוהבת אותו. אני ממש אוהבת את האיש הזה, את הבחירות שלו, את הדברים שהוא אומר ואת איך שהוא מתייחס אלינו".

"מנכ"ליות תותחיות ולוחם ציוני"

אדם התייחסה בדבריה גם להרכב הרשימה של בנט, וציינה לחיוב את השילוב של נשים חזקות ואנשי עשייה. לדבריה, מדובר בנשים שהן "תותחיות של החיים", מנכ"ליות שהובילו רפורמות משמעותיות בשירות הציבורי. "אני יודעת שהן יעבדו בשבילי כאישה וכישראלית", הסבירה.

בנוסף, הביעה אדם תמיכה ביונתן ציוני, המשרת במילואים, ומתחה ביקורת על אלו התוקפים אותו: "הוא נלחם כדי שהמדינה הזאת תהיה מדינה שמשרתת את הציונות, וכמובן שהוא מותקף מאנשים שאגב מתיימרים להיות ציונים".

"לא אכפת לי שיתקיפו אותי"

למרות הביקורת הציבורית והמתקפות הצפויות עליה בעקבות התמיכה הפומבית, אדם נשארת איתנה בדעתה. כשנשאלה על ה"גאונות" של בנט בבחירת האנשים ועל החשש שמא תותקף בעצמה, השיבה: "אני לא אכפת לי שיתקיפו אותי. אני אומרת מה אני מרגישה, ורבים מרגישים ככה"

