גנץ שם קץ לשמועות: "זו הסיבה שבגללה הוא עזב"

יו"ר כחול לבן, בני גנץ, התייחס היום (שבת) לשמועות סביב עזיבתו של שותפו לשעבר איזנקוט, ואמר: "הוא עזב אותי בשל שיקול פוליטי אישי וזה לגיטימי. אני לא חושב שהוא מביא איזושהי בשורה", אמר. "אני לא חושב שהוא מביא בשורה, יש רק פתרון אחד - ממשלה ציונית רחבה". את הדברים שיתף בחדשות 12.

עוד אמר גנץ כי הוא "לא מתעניין בשאלה מי יהיה ראש הממשלה הבא - אלא מתעניין במה יהיה הרכב הממשלה". הוא סירב לענות על האפשרות שיתאחד עם גורמים אחרים, אך אמר: "הממשלה הבאה חייבת להיות ממשלה ציונית, רחבה וללא קיצוניים".

"אני מסתכל על סט האתגרים שלנו", תיאר, "ברמה הביטחונית, ברמה הכלכלית, ברמת המנהל הציבורי ומערכת המשפט, ברמת השירות והגיוס - בכל הדברים האלה, או שאנחנו מצליחים לעשות דברים רציניים, או שאנחנו ממשיכים 'להתקשקש'".

גנץ התייחס לסקר הפוליטי האחרון, לפיו אם הוא יתאחד עם הנדל - כחול לבן תעבור את אחוז החסימה ותקבל 4 מנדטים. "אני מדבר על מה יהיה במדינת ישראל. המילואימניקים עייפים - ומה שיפתור את הבעיות זו ממשלה רחבה. אני שמח שהסקר מראה מגמה חדשה, מבחינתי זה לא מחדש הרבה".

עוד אמר גנץ: "אני אחליף את נתניהו", מבלי לשלול אפשרות שיישב איתו או תחתיו בממשלה.








