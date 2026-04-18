אשר גולדשטיין שהודה ברצח בנו בן ה-5 - אותר ללא רוח חיים

אשר גולדשטיין, בן 89 שהודה לפני כשנה שרצח את בנו בן ה-5 לפני יותר מ-51 שנה, הותר אמש (שישי) ללא רוח חיים, במכוניתו סמוך לחוות הגמלים באילת. המשטרה פתחה בחקירה לבירור נסיבות המוות. גולדשטיין כבר ישב בעברו 11 שנים מאחורי סורג ובריח לאחר שהורשע ברצח אשתו ב-1976.

גולדשטיין הודה בשנה שעברה ברצח בנו. "אני רוצה להתוודות על רצח", אמר בקול שקט למוקדנית המשטרה בשיחה שפורסמה בחדשות 12. כשנשאל על עוד פרטים השיב: "לפני 50 שנה, של הבן שלי". כמה שניות לאחר מכן ירד מהקו.

בעקבות השיחה, הוקפצו כוחות גדולים לביתו של גולדשטיין, שבעבר הורשע ברצח אשתו, והוא נעצר. בהמשך, בחקירתו במרחב אילת, הושמעה לו ההקלטה מחדש. הוא הפתיע את החוקרים כשהודה לראשונה כי בניגוד לגרסתו דאז, לפיה בנו סער בן ה-5 טבע למוות, הוא עצמו רצח אותו. "הילד לא טבע, רצחתי אותו", אמר לחוקרים, והסביר כי עשה זאת לטענתו משום שבנו סבל משיתוק מוחין.



