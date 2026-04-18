התמיכה שלא ציפיתם לה: הוליווד נגד מחרימי ישראל באירוויזיון

בזמן שזירת האירוויזיון הופכת למגרש משחקים פוליטי מתוח, נראה כי לישראל יש "גב" משמעותי מאוד בעיר הסרטים. למעלה מ-1,000 דמויות מפתח בהוליווד, בהן שחקנים מהשורה הראשונה, מפיקים וסוכנים, חתמו על מכתב פתוח המביע תמיכה חד-משמעית בהשתתפותה של ישראל בתחרות השירה האירופית.

בין השמות הבולטים שחתמו על העצומה ניתן למצוא כוכבים כמו הלן מירן, ג'ין סימונס, מים ביאליק, ליב שרייבר, מילה קוניס ורבים אחרים. המכתב, שפורסם ביוזמת ארגון "Creative Community for Peace" (CCFP), יצא נגד הקריאות להדרת ישראל מהתחרות, וטען כי צעד כזה יהווה "עוול ופרס לטרור".

"מוזיקה היא גשר המחבר בין אנשים מרקעים שונים" - נכתב במסמך המדובר. החותמים הדגישו כי האירוויזיון נוסד כאירוע של אחדות לאחר מלחמת העולם השנייה, וכי ניסיונות החרם פוגעים ברוח התחרות ובערכיה.

תמיכה רחבה זו מגיעה בתזמון קריטי, כאשר המשלחת הישראלית מתמודדת עם לחצים כבדים והפגנות באירופה, ומהווה תזכורת לכך שגם בימים מורכבים – הקול הישראלי עדיין זוכה להדהוד חיובי בקרב מובילי דעת הקהל הגלובליים.