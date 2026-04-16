ינון מגל במתקפה חריגה: "הוא נכנע לאיראן"

איש התקשורת והמגיש ינון מגל, הגיב בתקיפות להפסקת האש בין ישראל לחיזבאללה: "הוא נכנע לאיראן"

איש התקשורת ומגיש ערוץ 14, ינון מגל, התייחס להודעה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, על הפסקת אש בין ישראל לארגון הטרור חיזבאללה שתיכנס לתוקף בחצות.

מגל פרסם בחשבונותיו ברשתות החברתיות תגובה בת שלוש מילים בלבד, וכתב: "טראמפ נכנע לאיראן".

כאמור, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע כעת (חמישי) על הפסקת אש בין ישראל ללבנון שתתחיל הלילה בחצות (שעון ישראל) ותימשך 10 ימים. דקות ספורות לאחר ההודעה של טראמפ, הקבינט המדיני ביטחוני התכנס לעדכון על ההתפתחויות.

"הרגע היו לי שיחות מצוינות עם נשיא לבנון המכובד ג'וזף עאון, ועם ראש הממשלה בנימין נתניהו מישראל" כתב טראמפ בפוסט ברשת החברתית שלו, Truth Social. "שני המנהיגים הללו הסכימו כי על מנת להשיג שלום בין מדינותיהם, הם יתחילו רשמית בהפסקת אש של 10 ימים, החל מהשעה 17:00 שעון החוף המזרחי".

טראמפ הוסיף והזכיר כי "ביום שלישי, נציגי שתי המדינות נפגשו לראשונה מזה 34 שנים כאן בוושינגטון, יחד עם מזכיר המדינה הנהדר שלנו, מרקו רוביו. כעת, הנחיתי את סגן הנשיא ג'יי די ואנס ואת מזכיר המדינה רוביו, יחד עם יו"ר המטות המשולבים, דן קיין, לעבוד יחד עם ישראל ולבנון כדי להשיג שלום בר קיימא".

בסיכום דבריו טראמפ טען כי "היה לי הכבוד לפתור 9 מלחמות ברחבי העולם, וזו תהיה העשירית שלי, אז בואו נעשה את זה!".

מספר דקות לאחר מכן, טראמפ פרסם ציוץ נוסף בו אמר כי "אני אזמין את ראש ממשלת ישראל, ביבי נתניהו, ואת נשיא לבנון ג'וזף עאון לבית הלבן, לשיחות המשותפות המועילות הראשונות מאז 1983 - לפני הרבה זמן. שני הצדדים רוצים להגיע לשלום, ואני מאמין שזה יקרה במהירות!".