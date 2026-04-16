בג"ץ בהחלטה דרמטית בעתירה נגד השר בן גביר

יום אחרי הדיון הסוער בעניין העתירות להדחת השר בן גביר, שופטי בג"ץ מאפשרים לבן גביר וליועמ"שית להגיע להסכמות ביניהם עד 3 במאי

בג"ץ מסר היום (חמישי) את החלטתו בנוגע לדיון אמש בעניין פיטורי השר איתמר בן גביר.

כצפוי ולפי הלך הרוח בדיון אמש, בג"ץ חתר למקום של פשרה, ונותן תוקף של החלטה למתווה העקרונות בין השר בן גביר ליועמ"שית, ומגביל את השר במינויים של קצינים בכירים, רק בהמלצת סגל הפיקוד הבכיר ומהמפכ"ל.

כמו כן, הוא אוסר על בן גביר להתבטא בנושאי חקירות והפעלת כוח.

בהחלטה נמסר: "בהתאם להסכמות שהושגו בדיון, היועצת המשפטית לממשלה תגיש לתיק בית המשפט, במעטפה סגורה, עד יום 19.4.2026 בשעה 10:00, את טיוטות הנהלים שהוחלפו בינה ובין נציגי השר, לרבות סימוני “עקוב אחר שינויים”.

ראש הממשלה, השר והיועצת המשפטית לממשלה יבואו בדברים לצורך השלמת העבודה הנדרשת על טיוטות הנהלים (וזאת בהתאם למתכונת העבודה שבה פעלו בעבר) ויגישו לבית המשפט הודעה עד ליום 3.5.2026, המפרטת אם עלה בידם להגיע להסכמות. ככל שנותרו מחלוקות, יפרטו את תוכנן במסגרת ההודעה האמורה".

במקרה של הפרת המתווה - הצדדים יפנו לבג"ץ

עוד נמסר: "הצדדים יהיו רשאים להביא בפנינו טענות לעניין הפרת המתווה או הנהלים. בנוסף, ומבלי לגרוע מכל הוראה אחרת במתווה העקרונות, מצאנו להורות בשלב זה ועד להחלטה אחרת, על מתן הצווים הבאים שנועדו להבהיר ולטייב רכיבים מסוימים במתווה.

קידום מינויים לתפקידים בכירים ורגישים במערכת אכיפת החוק בדרגת סנ”צ ומעלה, בעלי השפעה משמעותית על תחומי החקירות, אכיפת החוק, חופש הביטוי והמחאה והייעוץ המשפטי ייעשה רק בהתאם להמלצת הספ”כ, תוך מתן הודעה של שבעה ימים מראש ליועצת המשפטית לממשלה, שתהא רשאית לחוות דעתה לגבי המינוי.

השר לא יתבטא בעניין הפעלת כוח משטרתית כלפי אזרחים, לרבות חקירות מתנהלות".

היועמ"שית לא קיבלה את מבוקשה

נזכיר כי מיארה דרשה בפשרה מטעמה, כי השופט סולברג יתחיל לפקח מיידית על מתווה העקרונות שהוסכם על השר בן גביר והיועמ״שית בעניין התערבות השר בעבודת המשטרה, יינתנו שבועיים לצורך מיצוי נסיונות הסכמה על נהלי עבודה מסודרים בין השר ליועצת.

בנוסף, מינויים בתחומים רגישים מדרגת סגן ניצב ומעלה יוקפאו עד להגעה להסכמות מלאות בין השר ליועצת.

למעשה, השופטים לא קיבלו את הסעיף שהיועמ"שית דרשה, שכן היא דרשה הקפאה של המינויים. השופטים כאמור מאשרים את המשך המינויים על פי המלצת הספ"כ, אלא שליועמ"שית תהיה אפשרות להתייחס למינויים האלו מראש.

מנגד, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הודיע היום לבג"ץ כי אם יוציאו צו שיאסור עליו למנות קצינים בכירים יסרב להגיע להסכמות עם היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב־מיארה. "ככל שיוצאו צווי ביניים שינסו לעקר את סמכויותיו של השר, אין צורך במשא ומתן לגיבושם של נהלים והשר בן גביר מבקש שיינתן פסק דין", מסר עורך הדין דוד פטר, שמייצג את בן גביר.