אריק רוביק, דורסה של לי זיתוני ז"ל, נורה למוות בצרפת

איש העסקים הצרפתי אריק רוביק (51), המוכר לישראלים כהדורס של לי זיתוני ז"ל בתל אביב בשנת 2011 ונמלט מן הארץ, חוסל הבוקר (חמישי) בפריז שבצרפת.

על פי הדיווחים , רוביק נורה למוות על ידי שני מתנקשים חבושי קסדות שרכבו על קטנוע מילוט מסוג TMAX. האירוע התרחש בשעה 09:31 בדיוק, מול רחוב ויקטור הוגו 49. עד ראייה שמיהר להזעיק את כוחות ההצלה דיווח למוקד כי מדובר היה ב"הוצאה להורג" של ממש. האירוע כולו נמשך שניות ספורות בלבד בטרם נמלטו היורים מהזירה.

כאשר הגיעו כוחות הביטחון וההצלה למקום, הם מצאו את הקורבן כשהוא חובש קסדת אופנוע בצבעי אפור ואדום. הצוותים הרפואיים וכוחות הכיבוי ניסו להעניק לו טיפול ראשוני ולייצב את מצבו בזירה, שהוקמה בסמוך למשרדי סוכנות ביטחון הפנים של צרפת (DGSI), אך בשעה 10:10 נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.

בתחילה שרר בלבול באשר לזהות הנרצח, אך כחצי שעה לאחר מכן חוקרי המשטרה הבינו במי מדובר. רוביק היה מוכר היטב למשטרה הצרפתית בגין שורת עבירות, בהן הונאה, קשירת קשר לביצוע פשע, תקיפה, פציעה במזיד, העלבת שוטרים, התנגדות למעצר וגרימת מוות ברשלנות.

בישראל, כאמור, שמו של רוביק זכור מפרשת "הפגע וברח" שעוררה סערה ציבורית עזה בשנת 2011. רוביק פגע בלי זיתוני בתל אביב, ונמלט מיד לצרפת יחד עם הנוסע שהיה עמו ברכב, קלוד קיאט. הפרשה יצרה באותם ימים מתיחות דיפלומטית בין צרפת לישראל סביב שאלת הסגרתם, עד שבשנת 2013 נידון רוביק בפריז לחמש שנות מאסר בפועל. קיאט, שותפו לרכב, נידון ל-15 חודשי מאסר.

כעת, משטרת צרפת מנהלת חקירה ומצוד אחר שני החשודים בהתנקשות הבוקר. על פי ההערכות, מדובר במתנקשים בעלי פרופיל עברייני המעורבים בפרשות הונאה נוספות. המידע על חיסולו של רוביק אושר על ידי פרקליטות נאנטר, שנציגיה הגיעו לזירה יחד עם חוקרי המשטרה הפלילית.

החוקרים בזירה אוספים כעת ממצאים, בוחנים תיעוד ממצלמות אבטחה באזור ומנתחים נתוני תקשורת בניסיון להתחקות אחר עקבות היורים. במהלך היום צפויים להיחקר מקורביו של רוביק, וחייו ייבחנו לעומק בניסיון למצוא כיוון חקירה מרכזי – האם החיסול קשור לסכסוך מהעבר, או אולי לפעילותו העדכנית בעולם התחתון.