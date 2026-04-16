דיווח: דריכות שיא בישראל לקראת חזית נוספת

ברקע הפסקת האש עם איראן ובצל המלחמה בלבנון מול חיזבאלללה, בישראל נערכים לפתיחת חזית נוספת

האם רצועת עזה עומדת בפני צומת דרכים קריטי? רשת CNN דיווחה היום (חמישי) על פגישה חשאית ויוצאת דופן שהתקיימה בקהיר בין משלחת אמריקנית רשמית לבין הנהגת חמאס. מדובר בשיחות הישירות הראשונות בין הצדדים מאז נכנסה לתוקפה הפסקת האש ב-10 באוקטובר 2025, ועל פי הדיווח, האמריקנים הציבו בפני הארגון דרישה חד-משמעית: קבלת המתווה לפירוק הזרוע הצבאית של חמאס, או חזרה למערכה צבאית מלאה.

בראש המשלחת האמריקנית עמד אריה לייטסטון, יועצו הבכיר של השליח המיוחד למזרח התיכון מטעם ממשל טראמפ, שנפגש עם בכיר חמאס ח'ליל אל-חיה. בפגישה לקח חלק גם ניקולאי מלאדנוב, המשמש כנציג הבכיר של "מועצת השלום" האמריקנית לענייני עזה. בממשל בוושינגטון שמרו על עמימות ולא אישרו רשמית את פרטי המפגש, תוך שהם מסתפקים באמירה כללית לפיה אין בכוונתם להתייחס למשאים ומתנים שמתנהלים בשטח.

המוקש במו"מ: פירוק מנשק מול סיוע הומניטרי

למרות הלחץ האמריקני, השיחות בקהיר נתקלו בקשיים משמעותיים. בחמאס הציבו תנאי מקדים למעבר לשלב הבא של ההסכם (הכולל את פירוק הנשק): ביצוע מלא של התחייבויות ישראל מהשלב הראשון. לטענת אל-חיה, ישראל אינה עומדת בהבטחותיה להפסקת תקיפות מוחלטת ולהרחבה משמעותית של הכנסת הסיוע ההומניטרי לרצועה.

מנגד, הדיווח חושף כי ימים ספורים לפני הטיסה לקהיר, נפגש לייטסטון עם ראש הממשלה בנימין נתניהו בירושלים. לייטסטון ניסה לקבל מנתניהו התחייבות ישראלית ליישום גורף של שלבי הסכם הפסקת האש. על פי גורמים המעורבים בפרטים, נתניהו הבהיר כי ישראל מוכנה לעמוד בהתחייבויותיה בשלב הראשון, אך ורק אם חמאס יסכים רשמית ובפועל להתפרק מכל נשקו ומיכולותיו הצבאיות בשלב השני.