תיעוד מדרום לבנון: מחבלים הסתתרו בשיחים וחוסלו

כוחות צוות הקרב של חטיבה 769, הפועלים תחת אוגדה 91, ממשיכים להעמיק את הפעילות הקרקעית בדרום לבנון. יחידת האיסוף 869 זיהתה מחבלים שניסו לארוב לכוחות – והם חוסלו בתקיפות מדויקות של רחפנים וחיל האוויר. במקביל, אותרה כמות גדולה של נשק ותחמושת

צה"ל ממשיך לטהר את מרחב דרום לבנון ולסכל תשתיות טרור. כוחות צוות הקרב החטיבתי 769, בפיקודה של אוגדה 91, ממשיכים בפעילות הקרקעית הממוקדת שלהם בגזרה, תוך פגיעה ישירה במחבלים ואיתור אמצעי לחימה שהוסלקו בשטח.

במהלך הפעילות, הופגן שילוב זרועות מהיר ומדויק בין כוחות האיסוף ליחידות האש. תצפיתניות ולוחמי יחידת האיסוף 869 זיהו שני ניסיונות של חוליות מחבלים להוציא לפועל מתווי טרור נגד הכוחות, תוך שהם מנסים להסתתר תחת מחסה של שיחים וצמחייה עבותה.





מיד עם הזיהוי, הוכוונו למקום תקיפות מהאוויר: באמצעות תקיפת רחפן מדויקת ובתקיפה משותפת נוספת עם מטוסי קרב של חיל האוויר, המחבלים חוסלו בטרם הצליחו לפגוע בלוחמים.





לצד חיסול החוליות, כוחות החטיבה ממשיכים לחשוף את ההיערכות הצבאית של ארגון הטרור במרחב. במסגרת הסריקות איתרו הלוחמים מחסן אמצעי לחימה תת-קרקעי משמעותי, שנועד לשמש את המחבלים ללחימה ממושכת.







בתוך המחסן, ובמוקדים נוספים במרחב, הוחרמו אמצעי לחימה רבים, ביניהם: רובי קלאצ'ניקוב, רקטות נ"ט, מטולי RPG ופצצות מרגמה שהיו מוכנות לשימוש. הפעילות נמשכת במטרה לשלול את יכולות הטרור בגזרה ולהבטיח את ביטחון יישובי הצפון.