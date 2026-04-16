מתקפה חריפה של רוטמן על שופטי העליון: "הכוח משחית אותם"

רוטמן על הדריסה: "הוא קיפח את חייו באנרכיה בחסות היועמ"שית"

ח"כ שמחה רוטמן, יוצא במתקפה חסרת תקדים נגד השופטים יצחק עמית וחאלד כבוב, על רקע הדיון בעניינו של השר בן גביר: "כששופטים מפסיקים לשפוט על פי החוק ועוברים לדבר בשפה של כוח - הכוח משחית אותם"

יו"ר ועדת החוקה, חבר הכנסת שמחה רוטמן, פרסם היום (חמישי) ביקורת חריפה במיוחד נגד שופטי בית המשפט העליון, בדגש על השופטים יצחק עמית וחאלד כבוב. הביקורת מגיעה על רקע הדיון בבג"ץ בעניינו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, והטענות סביב ניגוד העניינים של השופט כבוב.

רוטמן מתבסס בדבריו על עמדתו של עו"ד דוד פטר, ולפיה הבקשה לפסול את כבוב מתבקשת מאליה: "אם לדעתה של גלי בהרב מיארה, אחת הסיבות להדחתו של בן גביר היא התבטאויותיו כלפי השופט כבוב, השופט כבוב לא יכול לשבת בדין על סוגיה זו".





בפוסט שפרסם, רוטמן דוחה מכל וכל את נימוקי השופטים, שלטענתם פסילת שופט בשל התבטאויות נגדו תעודד בעלי דין לייצר פרובוקציות טקטיות. "ההתפתלויות של השופטים, ציפוף השורות והטענות המופרכות גם משפטית וגם לוגית של יצחק עמית ושל כבוב, מראות שהבעיה בבית המשפט העליון שלנו זה לא שאין בו שופטים שמרנים," קובע רוטמן בתקיפות, ומצהיר: "אין בו שופטים. נקודה".

"כמו תאונת דרכים עם רכב של שופט"

כדי להמחיש את טענתו, רוטמן משתמש באנלוגיה. הוא מסכים שעקרונית, בעל דין אינו יכול ליזום סכסוך עם שופט רק כדי לפסול אותו מתיק קיים. "זה נכון וזה הגיוני", הוא כותב, "וזה יהיה נכון גם אם בעל הדין יתניע את האוטו וייכנס באופן אקטיבי באוטו של השופט כדי לייצר סכסוך ועילת פסלות שלא קשורים לתיק המתנהל".

עם זאת, הוא מבהיר כי המקרה של בן גביר שונה בתכלית: "אבל אם התיק המתנהל עצמו, הסכסוך שמגיע לבית המשפט, עוסק בתאונת דרכים שאדם התנגש ברכב של שופט... השופט אמור לפסול את עצמו".

לדברי רוטמן, מאחר שטענות היועמ"שית עוסקות ישירות בהתבטאויות כלפי השופט כבוב – התבטאויות שניכר כי כבוב מגיב אליהן רגשית – הן הופכות לנושא העקרוני של התיק. "איך זה קשור בכלל לסיטואציה של יצירת עימות עם שופט במטרה לפסול אותו?" הוא תוהה, ומוסיף: "איך שופט מרשה לעצמו לשבת בתיק שהוא בבירור עוסק בו ובהתנהגויות כלפיו?".

את דבריו חותם יו"ר ועדת החוקה באמירה קשה כלפי המערכת המשפטית: "כך נראה בית המשפט. כששופטים מפסיקים לשפוט על פי החוק ועוברים לדבר בשפה של כח, הכח משחית אותם. בצורה הכי פשוטה וברורה שיש".